  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Helikoptere asarak idam mı ettiler? Sosyal medyayı sallayan görüntüler

Helikoptere asarak idam mı ettiler? Sosyal medyayı sallayan görüntüler

Afganistan'da ortaya çıkan bir kişinin helikoptere asılarak idam edildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban'ın helikopterli devriye görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Helikopterden aşağı sarkıtılan bir kişinin infaz edildiği düşünülürken, çok konuşulan görüntülerde Taliban'ın devriye gezdiği anlaşıldı.

Etiketler sosyal medya görüntü idam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''A’dan Z’ye kadar doğrudur'' diyen Erdoğan Bayraktar'dan ''U'' dönüşü
15 dakikalık sağanak yağış yetti
Acımız büyük! Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
Ferhan Şensoy'un son mektubu konuşuluyor
İstanbul'da milyonluk süper lüks araç yolda kalınca...
Ronaldo'ya ödenen bonservis bedeli açıklandı
A Milli Takım'da hazırlıklar başladı
İstanbul'da korku dolu anlar! Köprünün üzerinden gemiye atladı
Son seçim anketinde 20 yıldır hiç olmayan oldu!
Büyük Usta Ferhan Şensoy'un vefatı ünlü isimleri yasa boğdu