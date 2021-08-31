Helikoptere asarak idam mı ettiler? Sosyal medyayı sallayan görüntüler
Afganistan'da ortaya çıkan bir kişinin helikoptere asılarak idam edildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban'ın helikopterli devriye görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Helikopterden aşağı sarkıtılan bir kişinin infaz edildiği düşünülürken, çok konuşulan görüntülerde Taliban'ın devriye gezdiği anlaşıldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol