Her gün kanını sivrisineklere veriyor: Rekoru tam 15 bin ısırık

Sivrisinekler üzerine araştırma yapan Biyolog Perran Ross son yaptığı ile sosyal medyada gündem oldu.

Melbourne Üniversitesi'nde "sivrisinekler, mahsul zararlıları ve faydalı böcekler" üzerine araştırma yapan biyolog Perran Ross, çalışmalar kapsamında kendi kanını sivrisineklere veriyor.

Her gün laboratuvardaki sivrisineklere kanını veren Ross'un Instagram hesabında paylaştığı video gündem oldu.

Videoda Perran Ross sivrisineklerin 15 saniye boyunca kendisini ısırmasına izin veriyor.

REKORU 15 BİN ISIRIK

Perran Ross bu tuhaf süreci şöyle tanımladı: “Çoğu insan, birinin neden sivrisineklerle dolu bir kafese kolunu sokmaya gönüllü olduğunu merak ediyor. Ama onlar çok güzel yaratıklar. Ben Dr Ross. Melbourne'lıyım ve araştırma yapmak için sivrisineklerin beni sokmasına izin veriyorum"

Videoda sivrisineklerin 15 saniye boyunca kendisini ısırmasına izin veren Sivrisinek Adam lakablı Ross'un şu ana kadarki en yüksek rekoru 15 bin sinek ısırığıydı.

Biyolog Perran Ross için bu işinin bir parçası ve bundan büyük gurur duyuyor. Kulağa ilginç gelen bu davranışının altında yatan sebep ise oldukça enteresan.

3 Nisan'da Perran Ross, sivrisineklerin ısırdığı kollarının fotoğrafını paylaşarak farklı sivrisineklerin nasıl farklı izler bıraktığını gösterdi.

Paylaşımda "Sivrisinek ısırıklarına verilen tepkiler insanlar arasında önemli ölçüde farklılık gösterebilir, aynı zamanda sivrisinek türleri arasında da farklılık gösterebilir. Bunlar iki farklı sivrisinek türünden 500 sivrisineği besledikten hemen sonraki kollarım. Evet, soldaki çok daha kaşındırıyor!" dedi.