  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Hitler'in' saati açık artırmayla 1,1 milyon dolara satıldı

Hitler'in' saati açık artırmayla 1,1 milyon dolara satıldı

Hitler'in' saati açık artırmayla 1,1 milyon dolara satıldı

Nazi lideri Adolf Hitler’e ait olduğu tahmin edilen saat, ABD’de bir müzayedede 1,1 milyon dolara satıldı. Öte yandan, açık artırma öncesi Yahudi liderler ilgili müzayede evini kınadı.

Independent gazetesinin haberine göre, Hitler’e 1933’te doğum günü hediyesi olarak verildiği düşünülen saat, ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Chesapeake City'deki Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde satışa çıkarıldı.

Saat açık artırmayla 1,1 milyon dolara alıcı buldu.

Müzayede evine göre, Fransız askerleri saati 1945’te Hitler’in Bavyera Alpleri’ndeki evi Berghof’tan "hatıra" olarak aldı. Üzerinde gamalı haç (svastika) ve AH baş harflerinin yazılı olduğu saatin Huber marka olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, açık artırma öncesi Yahudi liderler ilgili müzayede evini kınadı. 34 Yahudi liderin yazdığı açık mektupta, saatin satışı "tiksindirici" olarak nitelendirildi ve Nazi eşyalarının müzayededen kaldırılması istendi.

Daha önce, Nazilere ait çok sayıda parçayı satışa çıkaran müzayede evi, tarihi korumayı amaçladığını açıkladı.

Hitler'in Münih'teki evinde bulunan, kendisine ait "Kavgam" kitabının kopyası, geçen yıl Alexander Tarihi Müzayede Evi'nde 20 bin 655 dolara satılmıştı.

Etiketler hitler adolf hitler hitler'in saati saat açık artırma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslamiyetin kalbi Kâbe'de merakla beklenen an saniye saniye görüntülendi
Ünlü anketçi AK Parti'nin seçimlerde kaçıncı parti olacağını açıkladı
Marmaris'teki yangında küle dönen otel ilk kez görüntülendi
Ünlü oyuncudan şiddet itirafı: ''Sevgilimin fantezisi hastanelik etti''
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı öyle bir şeyi karıştırdı ki...
Kılıçdaroğlu bu işe çok kızacak!
Selçuk Geçer bombayı patlattı: ''Dolar kuru 10 TL’ye düşerse...''
Zam üstüne zam gelen benzin ve motorinle ilgili dikkat çeken artış
Türkiye'nin turizm cennetinde vahşet! ''Genç kızı katledip cinayeti örtbas etmek istediler''
Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un ateşli sahneleri olay oldu