IKEA mağazasında zorla karantinaya alınan müşteriler firar etti

Çin'in Şanghay kentinde bulunan bir IKEA mağazasında yetkililerin Kovid-19 nedeniyle karantinaya almaya çalıştığı müşteriler, yaşanan arbedenin ardından kaçmayı başardı.

Çin'in Şanghay kentinine bağlı Xuhui bölgesinde sağlık yetkilileri, IKEA mağazında bir müşterinin temaslı çıkması nedeniyle bir grup insanı karantina altına almaya çalıştı.

İnternette yayılan videoda güvenlik görevliler kalabalığı karantinaya almaya zorlarken arbede yaşandığı ve müşterilerin kaçmayı başardığı görüldü.

Şanghay Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhao Dandan, yaptığı açıklamada, mağazanın derhal kapatılması emrinin müşterilerden birinin Tibet'teki Lhasa'dan Şanghay'a döndükten sonra Kovid-19 testi pozitif çıkan 6 yaşındaki bir çocukla temas ettiği bilgisinin alınması sonrasında verildiğini söyledi.