İki ülkenin daha Schengen hayali gerçek oldu
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Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e resmen dahil oldu.
Bulgaristan ve Romanya'nın AB vizesiz seyahat bölgesi Schengen bölgesine katılması yönünde 12 Aralık 2024'te alınan karar, uygulamaya geçti.
Böylece Schengen ülkelerinin sayısı 29'a çıktı.
Schengen’e üye ülkeler şöyle:
Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.
AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein da Schengen bölgesine dahildir.
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