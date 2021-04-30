  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İlginç görüntüler! Asansöre at bindirmeye çalıştılar

İlginç görüntüler! Asansöre at bindirmeye çalıştılar

İsrail’de arkadaşını ziyaret etmek isteyen kişi, atını çalınır diye asansöre bindirmeye çalışınca polis tarafından gözaltına alındı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sıra dışı bir olay yaşandı. Arkadaşını ziyaret etmek isteyen bir kişi atını asansöre bindirmeye çalıştı.

Olay anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin atı asönsöre bndirmeye çalıştığı görülüyor. Yerel medyanın haberine göre, apartman sakinlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyesinin ardından durumun polise bildirildiği aktarıldı. Polisin iki kişiyi göz altına aldığı ifade edildi. 

"YASAK OLDUĞU HİÇBİR YERDE YAZILMAMIŞTI"

Atın sahibinin polise verdiği ifadesinde, “Bir arkadaşımı ziyarete geldim. Binaya at getirmenin sorun olacağını düşünmedim. At getirmenin yasak olduğu hiçbir yerde yazılmamıştı. Atı dışarıda bırakamazdım, pahalı bir at. Dışarıda bıraksaydım çalınabilirdi diye korktum.” ifadelerine yer verdi. 

Tel Aviv Belediyesi veteriner hekimleri atın sağlık durumununu incelediği belirtildi.

Etiketler asansör at israil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Nihat Hatipoğlu ''regl halindeyken dua okunur mu'' sorusuna bu yanıtı verdi
Tam kapanmanın ilk gününde izin belgesi krizi! Binlerce kişi mağdur
Sputnik V aşısı burada üretilecek! İlk kez görüntülendi
Son anket açıklandı! AK Parti'nin oy oranında büyük düşüş!
Son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı
İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat izni için yeni genelge
Tam kapanma destek ödemelerinde neler var ?
Erdoğan: ''Bayram'da en kötü Türkiye'deyim!''
Korkusuz Korkak'ın Sevil'i son haliyle şaşırttı
Devlet memurlarıyla ilgili kritik karar