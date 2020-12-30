İngiltere, AB ile ticaret anlaşmasını kabul etti

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İngiltere’de Avam Kamarası’nda AB ile Brexit sonrası ticaret anlaşması 521 lehte, 73 aleyhte oy ile kabul edildi.
Avrupa Birliği tasarısının, Lordlar Kamarası’na gideceği ve yarın yasalaşmasının beklendiği ifade edildi.
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