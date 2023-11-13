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İngiltere'de eski başbakan dışişleri bakanı olarak atandı

İngiltere'de eski başbakan dışişleri bakanı olarak atandı
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İngiltere'de görevden alınan İçişleri Bakanı Braverman'ın yerine Dışişleri Bakanı James Cleverly atandı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Filistin'e destek gösterilerini yasaklatmaya çalışan İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı görevden almasının ardından kabinesinde de revizyona gitti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Sunak, görevden aldığı İçişleri Bakanı Braverman'ın yerine Dışişleri Bakanı James Cleverly'i atadı.

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron'sa yeni Dışişleri Bakanı oldu.

David Cameron, 2010-2016'da başbakanlık görevini yürütmüş, 23 Haziran 2016’daki Avrupa Birliği (AB) referandumunda Brexit kararı alınmasının ardından istifa etmişti.

İngiltere'de Filistin'e destek gösterilerine karşı tutumuyla tartışmalara neden olan İçişleri Bakanı Braverman, bu sabah görevinden alındı.

NE OLMUŞTU?
Suella Braverman'ın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin'e destek gösterilerine izin veren Londra polisini "taraf tutmakla" suçlaması üzerine başlayan gerginlik, yoğun tartışmalar ve istifa çağrılarına neden olmuştu.

Braverman, Londra'da 14 Ekim'den bu yana her hafta düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda "çifte standart uygulamakla" itham etmişti.

Etiketler ingiltere bakan eski başbakan
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