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Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi

Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi
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Irak'ta, İsrail saldırısında ölen Hizbullah lideri Nasrallah için 3 gün yas ilan edildi.

Irak'ta, Lübnan Hizbullah'ının Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürülmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin Nasrallah'ın öldürülmesinden dolayı ülkede 3 gün yas ilan ettiği belirtildi.

Irak Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nasrallah'ı anarak, 3 günlük yas ilan ettiğini duyurdu.

Hizbullah resmen açıkladı: Nasrallah öldürüldüHizbullah resmen açıkladı: Nasrallah öldürüldüDünya

 

Etiketler ırak Nasrallah yaş
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