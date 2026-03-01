İran, ABD'nin uçak gemisini balistik füzelerle hedef aldı!

İran ordusu, ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ü dört balistik füzeyle hedef aldığını bildirdi. Öte yadan İsrail'in Beyt Şemeş kentine düzenlenen saldırıda 9 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran basını, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, ABD Donanması’na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine dört balistik füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kara ve deniz, terörist saldırganların mezarlığı haline gelecektir" denildi.



ABD tarafından söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in Beyt Şemeş kenti vuruldu

İsrail basını, İran'a ait bir balistik füzenin İsrail'in Beyt Şemeş kentine isabet ettiğini duyurdu. Saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail genelinde siren seslerinin yükseldiği ve kırmızı alarm verildiği aktarıldı.

İran'dan bölgedeki ülkelere mesaj: "ABD üslerini hedef aldık"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, yaptığı açıklamada bölge ülkelerine seslendi. Laricani, “Size karşı bir saldırı niyetinde değiliz. Ancak ülkenizde bulunan üsler bize karşı kullanıldığında ve ABD bu güçleriyle bölgede saldırılar yürüttüğünde, biz de o üsleri hedef alacağız. Çünkü bu üsler o ülkelerin toprağı değil, ABD toprağıdır” ifadelerini kullandı.

