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İran lideri Hamaney ateşkesin ardından suskunluğunu bozdu

İran lideri Hamaney ateşkesin ardından suskunluğunu bozdu
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İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanmasının ardından nerede olduğu merak edilen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, sessizliğini bozdu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Hamaney, “İran'ın büyük milletine birkaç tebrik mesajı sunmayı gerekli görüyorum. İlk olarak; sahte Siyonist rejime karşı elde edilen zafer için tebrikler. Bütün o gürültüye, bütün o iddialara rağmen, Siyonist rejim İran’ın darbeleri altında neredeyse çöktü ve ezildi” ifadelerini kullandı.

İkinci tebriğin ‘İran'ın Amerikan rejimine karşı kazandığı zafer’ için olduğu söyleyen Hamanet, “Amerikan rejimi, eğer müdahale etmezse Siyonist rejimin tamamen yok olacağından korktuğu için doğrudan savaşa girdi. Ancak bu savaşta hiçbir şey elde edemedi. Burada da İran galip geldi ve karşılığında Amerika'nın yüzüne sert bir tokat attı” dedi.

İran milletini ‘olağanüstü birliği’ için tebrik eden Hamaney, “Yaklaşık 90 milyonluk bir millet, tek ses, omuz omuza birleşerek silahlı kuvvetleri destekledi. İran milleti, seçkin karakterini ortaya koydu ve gerektiğinde bu milletin tek ses olarak duyulacağını gösterdi” açıklamasında bulundu.

İsrail-İran savaşı

13 Haziran 2025'te İsrail, İran'daki nükleer tesisler, askeri üsler ve altyapı tesislerine geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. İran ise İsrail'e misilleme amaçlı saldırılar düzenledi. 

ABD, 22 Haziran 2025'te İsrail'in yanında savaşa katılarak İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini B-2 bombardıman uçaklarıyla vurdu. İran ise ABD'nin Katar ve Irak'taki üslerine misilleme saldırıları düzenledi.

24 Haziran'da İsrail ile İran arasında ateşkes sağlandı. 

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Etiketler İsrail İran savaş hamaney
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