İran savaşında havacılık tarihine geçecek olay: F-35, Yak-130'u düşürdü

İsrail'e ait F-35 savaş uçağının, Tahran semalarında Rus yapımı İran savaş uçağı Yak-130'u düşürdüğü bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ''Bu, F-35 tarafından gerçekleştirilen, dünyada insanlı bir savaş uçağının ilk kez düşürülmesidir'' denildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) İran'ın başkenti Tahran'a yönelik onuncu saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu. IDF açıklamasında, "Hava Kuvvetleri şu anda Tahran'daki İran terör rejiminin altyapısına yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattı" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, "Tahran'da İran rejimine bağlı Besic ve iç güvenlik komuta merkezlerine yönelik kapsamlı hava saldırıları gerçekleştirildi. Bu saldırılarla, rejimin ülke genelindeki kontrolünü sürdürmek için kullandığı komuta merkezleri hedef alındı" açıklamasını yaptı.

İran devlet medyası, Tahran'ın doğusunda şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

"Bu, F-35 tarafından gerçekleştirilen, dünyada insanlı bir savaş uçağının ilk kez düşürülmesidir"

IDF'ten Tahran saldırılarına ilişkin yapılan ayrı açıklamada ise Rus yapımı İran savaş uçağı Yak-130'un düşürüldüğü bildirildi. Açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-35I savaş uçağı Adir, kısa süre önce Tahran semaları üzerinde bir İran savaş uçağını (YAK-130) düşürdü" denildi.

IDF, "Bu, F-35 tarafından gerçekleştirilen, dünyada insanlı bir savaş uçağının ilk kez düşürülmesidir" açıklamasını yaptı.

İsrail, F-15 ile Lübnan'da Suriye MiG-23 savaş uçağını düşürmüştü

İsrail Hava Kuvvetleri jetleri, insanlı bir savaş uçağını en son 24 Kasım 1985'te Lübnan'da düşürmüştü. Olayda, bir İsrail Hava Kuvvetleri F-15'i iki Suriye MiG-23 savaş uçağını düşürmüştü. Kayıtlara göre Tahran'da yaşanan olay, İsrail Hava Kuvvetleri'nin yaklaşık 40 yıl sonra ilk kez insanlı bir savaş uçağını düşürdüğü anlamına geliyor.

