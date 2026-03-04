  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarındaki erime isyan ettirdi!

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarındaki erime isyan ettirdi!

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarındaki erime isyan ettirdi!
Güncelleme:

TÜİK’in açıkladığı son verilerle birlikte memur ve memur emeklisinin Ocak ayında aldığı zam oranları, henüz ilk iki ayda enflasyon karşısında büyük oranda eridi. Yıl sonu için hedeflenen %16’lık enflasyonun yarısına şimdiden ulaşılırken memur konfederasyonları acilen seyyanen zam istedi.

TÜİK verilerine göre yılın ilk iki ayında gerçekleşen %7,95'lik enflasyon, memur ve memur emeklisine Ocak ayında verilen %11'lik toplu sözleşme zammının yarısından fazlasını buharlaştırdı. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, "Maaşlar cebe girmeden uçtu" diyerek hükümete seyyanen zam ve refah payı çağrısında bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler, kamu çalışanları ve emekliler için alarm zillerini çaldırdı. Yılın ilk iki ayında gerçekleşen %7,95 oranındaki enflasyon, memurların Ocak ayında aldığı %11'lik zammın etkisini neredeyse tamamen sildi. Yıl sonu için öngörülen %16'lık hedefin yarısına sadece 60 günde ulaşılması, maaşların alım gücünü dibe çekti.

Zamlar cebe girdiği gibi uçtu

Ocak ayında memurlara yapılan %11 toplu sözleşme zammı ve brüt bin liralık seyyanen ödeme, artan maliyetler karşısında yetersiz kaldı. Enflasyonun %7,95 çıkmasıyla birlikte, yapılan zammın yarısından fazlası resmen "buharlaştı". Bu durum, "2026 memur ve emekli için en zor yıl olacak" uyarılarını beraberinde getirdi.

Sendikalardan Hükümete "Seyyanen Zam" Çağrısı

Maaşlardaki erime üzerine iki büyük konfederasyondan sert açıklamalar geldi:

Memur-Sen: "Kayıpları telafi edecek seyyanen zam adımı daha fazla gecikmeden atılmalıdır. Kamu görevlilerinin haklı beklentileri karşılanmalı."

Türkiye Kamu-Sen: "Acilen ek zam yapılmalı ve bu artış refah payı ile desteklenmeli. Gelecek aydan itibaren enflasyon farkı maaşlara doğrudan yansıtılmalı."

Memur ve Emekli Maaş Analizi (Mart 2026)

Kalem / Veri Oran / Tutar Durum
Ocak Ayı Toplu Sözleşme Zammı %11 Uygulandı
Ocak Ayı Seyyanen Ödeme 1.000 TL (Brüt) Uygulandı
İlk İki Aylık Enflasyon (TÜİK) %7,95 Gerçekleşen
Yıl Sonu Enflasyon Hedefi %16 Hedefin yarısı aşıldı
Sendika Talebi Seyyanen Zam + Refah Payı Masada

 

Cumhuriyet

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal!
Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal!
İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu!
İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu!
Türkiye'yi sarsan cinayete yayın yasağı! Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Türkiye'yi sarsan cinayete yayın yasağı! Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Güzel sunucunun canlı yayına çıkmama nedeni sağlık sorunu çıktı!
Güzel sunucunun canlı yayına çıkmama nedeni sağlık sorunu çıktı!
İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: 22 ilçe etkilenecek!
İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: 22 ilçe etkilenecek!
Akasya Durağı'nda yıllar sonra ortaya atılan ''tokat'' iddiası mahkemelik oldu
Akasya Durağı'nda yıllar sonra ortaya atılan ''tokat'' iddiası mahkemelik oldu
Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Tam 542 bin TL trafik cezası kesildi
Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Tam 542 bin TL trafik cezası kesildi
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Türkiye için korkutan deprem uyarısı
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Türkiye için korkutan deprem uyarısı
Etiketler memur emekli maaş maaş zammı enflasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dilber'e de, çılgın danslara da veda... İnci Taneleri'nde finali: Çekimler bitti! Dilber'e de, çılgın danslara da veda... İnci Taneleri'nde finali: Çekimler bitti! İsrail'de gözaltına alınan Türk gazeteciler serbest! İsrail polisinin sorduğu soruları açıkladılar İsrail'de gözaltına alınan Türk gazeteciler serbest! İsrail polisinin sorduğu soruları açıkladılar Uzman isim açıkladı: Yeni yasa ile milyonlarca emekli ve çalışan için her şey değişiyor Uzman isim açıkladı: Yeni yasa ile milyonlarca emekli ve çalışan için her şey değişiyor İstanbul bugün uyanamadı... Siste görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi İstanbul bugün uyanamadı... Siste görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi Tahliye tamamlandı; Barış Pınarı'ndan çekildik! Tahliye tamamlandı; Barış Pınarı'ndan çekildik! Dur ihtarına uymadılar, polisten alev topuna dönen araçla kaçmaya çalıştılar! Dur ihtarına uymadılar, polisten alev topuna dönen araçla kaçmaya çalıştılar! Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Trump'tan Türkiye'ye İran'a saldırın talimatı'' iddiası açıklaması Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Trump'tan Türkiye'ye İran'a saldırın talimatı'' iddiası açıklaması İki kız kardeşin seldeki ölümü içi kan donduran cinayet iddiası! İki kız kardeşin seldeki ölümü içi kan donduran cinayet iddiası! 14 ilde TÜVTÜRK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! 14 ilde TÜVTÜRK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! Türkiye'deki Caferiler İran'a destek, Hamaney'e anma ve İsrail'e öfke için sokağa indi! Türkiye'deki Caferiler İran'a destek, Hamaney'e anma ve İsrail'e öfke için sokağa indi!
Filozof Atakan yıllar sonra sessizliğini bozdu; 16 yaşındaki halini görenler, tanıyamadı Filozof Atakan yıllar sonra sessizliğini bozdu; 16 yaşındaki halini görenler, tanıyamadı Meclis'te ''makam aracı'' skandalı: Şoförün bir günlük mesai listesi ifşa oldu Meclis'te ''makam aracı'' skandalı: Şoförün bir günlük mesai listesi ifşa oldu Lösemi ile savaşı süren ünlü şarkıcıdan hayranlarını ağlatan mesaj Lösemi ile savaşı süren ünlü şarkıcıdan hayranlarını ağlatan mesaj Motorine rekor zam iptal edildi ama benzin zammı hala yürürlükte! Motorine rekor zam iptal edildi ama benzin zammı hala yürürlükte! Galatasaray'a deplasman yasağı! Aslan, Liverpool deplasmanında yalnız kalacak! Galatasaray'a deplasman yasağı! Aslan, Liverpool deplasmanında yalnız kalacak! Türkiye'de aynı anda hem bahar hem kış havası: Sağanak yağmur ve kar yeniden kapıya dayandı Türkiye'de aynı anda hem bahar hem kış havası: Sağanak yağmur ve kar yeniden kapıya dayandı Oryantal Star ve Survivor'ın yüz nakli olan güzeli herkesi şaşırttı: Kaşımdan saç çıktı! Oryantal Star ve Survivor'ın yüz nakli olan güzeli herkesi şaşırttı: Kaşımdan saç çıktı! Uzay aracı değil, bir otomobil.... Dünyanın en sıradışı teknolojik elektrikli otomobili asfalta indi Uzay aracı değil, bir otomobil.... Dünyanın en sıradışı teknolojik elektrikli otomobili asfalta indi Sosyal medyayı karıştıran ABD'li seksi kadın komutan bakın kim çıktı! Sosyal medyayı karıştıran ABD'li seksi kadın komutan bakın kim çıktı! CHP lideri Özel 3 harfli zincir marketlere savaş ilanı: 'Pişman edeceğim onları gücümüzü görecekler' CHP lideri Özel 3 harfli zincir marketlere savaş ilanı: 'Pişman edeceğim onları gücümüzü görecekler'