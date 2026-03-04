Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarındaki erime isyan ettirdi!

TÜİK’in açıkladığı son verilerle birlikte memur ve memur emeklisinin Ocak ayında aldığı zam oranları, henüz ilk iki ayda enflasyon karşısında büyük oranda eridi. Yıl sonu için hedeflenen %16’lık enflasyonun yarısına şimdiden ulaşılırken memur konfederasyonları acilen seyyanen zam istedi.

TÜİK verilerine göre yılın ilk iki ayında gerçekleşen %7,95'lik enflasyon, memur ve memur emeklisine Ocak ayında verilen %11'lik toplu sözleşme zammının yarısından fazlasını buharlaştırdı. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, "Maaşlar cebe girmeden uçtu" diyerek hükümete seyyanen zam ve refah payı çağrısında bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler, kamu çalışanları ve emekliler için alarm zillerini çaldırdı. Yılın ilk iki ayında gerçekleşen %7,95 oranındaki enflasyon, memurların Ocak ayında aldığı %11'lik zammın etkisini neredeyse tamamen sildi. Yıl sonu için öngörülen %16'lık hedefin yarısına sadece 60 günde ulaşılması, maaşların alım gücünü dibe çekti.

Zamlar cebe girdiği gibi uçtu

Ocak ayında memurlara yapılan %11 toplu sözleşme zammı ve brüt bin liralık seyyanen ödeme, artan maliyetler karşısında yetersiz kaldı. Enflasyonun %7,95 çıkmasıyla birlikte, yapılan zammın yarısından fazlası resmen "buharlaştı". Bu durum, "2026 memur ve emekli için en zor yıl olacak" uyarılarını beraberinde getirdi.

Sendikalardan Hükümete "Seyyanen Zam" Çağrısı

Maaşlardaki erime üzerine iki büyük konfederasyondan sert açıklamalar geldi:

Memur-Sen: "Kayıpları telafi edecek seyyanen zam adımı daha fazla gecikmeden atılmalıdır. Kamu görevlilerinin haklı beklentileri karşılanmalı."

Türkiye Kamu-Sen: "Acilen ek zam yapılmalı ve bu artış refah payı ile desteklenmeli. Gelecek aydan itibaren enflasyon farkı maaşlara doğrudan yansıtılmalı."

Memur ve Emekli Maaş Analizi (Mart 2026)

Kalem / Veri Oran / Tutar Durum Ocak Ayı Toplu Sözleşme Zammı %11 Uygulandı Ocak Ayı Seyyanen Ödeme 1.000 TL (Brüt) Uygulandı İlk İki Aylık Enflasyon (TÜİK) %7,95 Gerçekleşen Yıl Sonu Enflasyon Hedefi %16 Hedefin yarısı aşıldı Sendika Talebi Seyyanen Zam + Refah Payı Masada

Cumhuriyet