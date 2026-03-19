  3. İran'a kara operasyonu mu başlıyor? Trump'ın masasındaki senaryolar ortaya çıktı

İran'a kara operasyonu mu başlıyor? Trump'ın masasındaki senaryolar ortaya çıktı

İran'a kara operasyonu mu başlıyor? Trump'ın masasındaki senaryolar ortaya çıktı
Orta Doğu'da gerilim her geçen gün artarken ABD'nin bölgedeki operasyonlarını geniştlemeyi değerlendirdiği belirtiliyor. Hürmüz Boğazı'nı açmak için müttefiklerinden destek bulamayan ABD'nin Orta Doğu'ya binlerce asker göndermeye hazırlandığı iddia edildi. 

Reuters haber ajansının adı açıklamayan ABD'li yetkililer ve konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi, Orta Doğu'ya takviye olarak binlerce ABD askeri konuşlandırmayı değerlendiriyor. Söz konusu konuşlandırmanın Başkan Donald Trump'ın bölgedeki operasyonlarını genişletmeyi değerlendirdiği dönemde ek seçenekler sunmasına yardımcı olabileceği belirtildi. Kaynaklara göre bu seçenekler arasında petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişinin sağlanması da yer alıyor. Bu görevin ağırlıklı olarak hava ve deniz kuvvetleri aracılığıyla yürütüleceği belirtilirken, ABD'li yetkililer ve kaynaklar boğazın güvenliğini sağlamanın aynı zamanda ABD birliklerinin İran kıyılarına konuşlandırılması anlamına gelebileceğine de dikkat çekti. Habere göre Trump yönetimi, İran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ının merkezi olan Hark Adası'na kara kuvvetleri gönderme seçeneklerini de görüştü. Yetkililerden biri, böyle bir operasyonun çok riskli olacağını vurguladı. İran'ın adaya füze ve insansız hava araçlarıyla ulaşma yeteneğinin olduğu belirtildi.

"İran'da uranyum stoklarının güvenliğini sağlamak için ABD güçleri konuşlandırılabilir"

Trump yönetimi, diğer yandan İran'ın yüksek oranda "zenginleştirilmiş uranyum stoklarının güvenliğini sağlamak" için bölgeye ABD güçlerinin konuşlandırılması ihtimalini de ele aldı. Kaynaklar, İran'da herhangi bir yere kara kuvvetlerinin konuşlandırılmasının yakın zamanda gerçekleşeceğine inanmadıklarını, ancak ABD'nin operasyonel planlamasının ayrıntıları hakkında konuşmaktan kaçındıklarını dile getirdi. Habere göre uzmanlar, İran'ın uranyum stoklarının güvenliğini sağlama görevinin ABD özel operasyon kuvvetleri için bile son derece karmaşık ve riskli olacağını belirtiyor.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, "Şu anda kara birlikleri gönderme kararı alınmadı, ancak Başkan Trump tüm seçenekleri elinde tutuyor. Başkan, Destansı Öfke Operasyonu'nun (İran'a yönelik) tanımlanmış tüm hedeflerine ulaşmaya odaklanmıştır: İran'ın balistik füze kapasitesini yok etmek, donanmasını imha etmek, terörist vekillerinin bölgeyi istikrarsızlaştırmasını engellemek ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını garanti altına almak." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili de Trump'ın İran'ın nükleer malzemesini elde edebilmek için çeşitli seçeneklere sahip olduğunu, ancak nasıl ilerleyeceğine henüz karar vermediğini söyledi. Yetkili, "Elbette elde edilebileceği yollar var. Henüz bir karar vermedi" diye konuştu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, çarşamba günü yaptığı açıklamada İran'ın nükleer zenginleştirme programının geçtiğimiz yılın haziran ayındaki saldırılarla yok edildiğini ve bu yeraltı tesislerinin girişlerinin "çimento ile kapatılıp mühürlendiğini" söylemişti.

Savaşın faturası kabarıyor: Pentagon İran'a saldırmak için ek bütçe istedi!Savaşın faturası kabarıyor: Pentagon İran'a saldırmak için ek bütçe istedi!Dünya

 

İHA

Herkes yaşlandı, o yerinde sayıyor... Ekranların güzel oyuncusu gençlik ve güzellik sırrını açıkladı
Herkes yaşlandı, o yerinde sayıyor... Ekranların güzel oyuncusu gençlik ve güzellik sırrını açıkladı
Survivor'da görülmemiş ceza! Ödül oyununun ardından sürpriz ''ayrılık'' kararı
Survivor'da görülmemiş ceza! Ödül oyununun ardından sürpriz ''ayrılık'' kararı
Bodrum'da doğada yapılan yürüyüşte tesadüfen doğanın bir devi keşfedildi: Tam 19 metre çapında
Bodrum'da doğada yapılan yürüyüşte tesadüfen doğanın bir devi keşfedildi: Tam 19 metre çapında
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 13 banka belli oldu
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 13 banka belli oldu
Kaçırıldıktan 7 yıl sonra annesini gören Nazar'dan yürek yakan sözler: ''Hani kötüydü ?''
Kaçırıldıktan 7 yıl sonra annesini gören Nazar'dan yürek yakan sözler: ''Hani kötüydü ?''
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Emniyet sabit radarların yerlerini tek tek açıkladı
Güzel şarkıcıdan üzen haber: ''Ağrıdan baygınlık geçiriyordum'' deyip gözyaşları içinde kaldı!
Güzel şarkıcıdan üzen haber: ''Ağrıdan baygınlık geçiriyordum'' deyip gözyaşları içinde kaldı!
Kıvanç Tatlıtuğ gizli tutkusunu itiraf etti: ''Evimde tam 150 tane var!"
Kıvanç Tatlıtuğ gizli tutkusunu itiraf etti: ''Evimde tam 150 tane var!"
Etiketler abd İran kara harekatı donald trump
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Merkez Bankası'ndan hükümete 'enflasyon' mektubu! Bakan Şimşek'e gönderildi Merkez Bankası'ndan hükümete 'enflasyon' mektubu! Bakan Şimşek'e gönderildi Altın fiyatları tepetaklak! Düşüş durdurulamıyor Altın fiyatları tepetaklak! Düşüş durdurulamıyor Bodrum'da doğada yapılan yürüyüşte tesadüfen doğanın bir devi keşfedildi: Tam 19 metre çapında Bodrum'da doğada yapılan yürüyüşte tesadüfen doğanın bir devi keşfedildi: Tam 19 metre çapında Yol verme tartışması meydan savaşına döndü! 4 kişi 1 sürücüyü tekme tokat darbetti! Yol verme tartışması meydan savaşına döndü! 4 kişi 1 sürücüyü tekme tokat darbetti! Survivor'da görülmemiş ceza! Ödül oyununun ardından sürpriz ''ayrılık'' kararı Survivor'da görülmemiş ceza! Ödül oyununun ardından sürpriz ''ayrılık'' kararı Ramazan Bayramı boyunca hava durumu nasıl olacak ? İşte gün gün hava durumu tahminleri Ramazan Bayramı boyunca hava durumu nasıl olacak ? İşte gün gün hava durumu tahminleri Akaryakıtta tarihin en büyük zammı geliyor! Bayram 5 TL 70 Kuruşluk zamla başlayacak! Akaryakıtta tarihin en büyük zammı geliyor! Bayram 5 TL 70 Kuruşluk zamla başlayacak! CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası ortalık karıştı! CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası ortalık karıştı! Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten herkesi şaşırtan itiraf; dizi oyunculuğu da yapmış! Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten herkesi şaşırtan itiraf; dizi oyunculuğu da yapmış! Yağmur onları durduramadı! Bedava olduğunu duyan koştu, bagajlar ağzına kadar dolduruldu Yağmur onları durduramadı! Bedava olduğunu duyan koştu, bagajlar ağzına kadar dolduruldu
Bazı bakanlıklarda görevler değişti, 5 üniversiteye rektör atandı! Bazı bakanlıklarda görevler değişti, 5 üniversiteye rektör atandı! Herkes yaşlandı, o yerinde sayıyor... Ekranların güzel oyuncusu gençlik ve güzellik sırrını açıkladı Herkes yaşlandı, o yerinde sayıyor... Ekranların güzel oyuncusu gençlik ve güzellik sırrını açıkladı Eczacıbaşı Dynavit Yarı Finalde! Polonya'da 2 set yetti; işte Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibimiz Eczacıbaşı Dynavit Yarı Finalde! Polonya'da 2 set yetti; işte Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibimiz İçişleri Bakanlığı'ndan bayram sürprizi! Güzergahınızdaki denetim noktalarını sorgulayabilirsiz! İçişleri Bakanlığı'ndan bayram sürprizi! Güzergahınızdaki denetim noktalarını sorgulayabilirsiz! Dokuzuncu kattan düşen genç doktor hayatını kaybetti Dokuzuncu kattan düşen genç doktor hayatını kaybetti Trump'tan bir tehdit daha: ''Katar'ı bir daha vurursanız Güney Pars'ı haritadan silerim'' Trump'tan bir tehdit daha: ''Katar'ı bir daha vurursanız Güney Pars'ı haritadan silerim'' Kaçırıldıktan 7 yıl sonra annesini gören Nazar'dan yürek yakan sözler: ''Hani kötüydü ?'' Kaçırıldıktan 7 yıl sonra annesini gören Nazar'dan yürek yakan sözler: ''Hani kötüydü ?'' Kıvanç Tatlıtuğ gizli tutkusunu itiraf etti: ''Evimde tam 150 tane var!" Kıvanç Tatlıtuğ gizli tutkusunu itiraf etti: ''Evimde tam 150 tane var!" Uzman isimden FED'in faiz kararı ve ortadoğudaki savaşın gölgesindeki altın için dikkat çeken tahmin Uzman isimden FED'in faiz kararı ve ortadoğudaki savaşın gölgesindeki altın için dikkat çeken tahmin Güzel şarkıcıdan üzen haber: ''Ağrıdan baygınlık geçiriyordum'' deyip gözyaşları içinde kaldı! Güzel şarkıcıdan üzen haber: ''Ağrıdan baygınlık geçiriyordum'' deyip gözyaşları içinde kaldı!