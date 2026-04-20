İran'dan ABD'ye misilleme: Savaş gemileri İHA'larla hedef alındı

İran, ABD’nin el koyduğu 'TOUSKA' isimli kargo gemisine misilleme olarak ABD savaş gemilerini İHA’larla hedef aldığını duyurdu. Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı, gemiye düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı.

İran Silahlı Kuvvetleri, bölgede görev yapan ABD Donanmasına ait savaş gemilerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) askeri bir operasyon düzenlediğini bildirdi.

İran resmi kaynaklarından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının ABD’nin daha önce gerçekleştirdiği bir müdahaleye karşılık olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin uyguladığı ablukayı aşmaya çalışan İran'a ait 'TOUSKA' adlı kargo gemisine müdahalede bulunduklarını ve geminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Operasyonun görüntüleri yayınlandı

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD Deniz Piyadeleri'nin amfibi hücum gemisi USS Tripoli'den helikopterle havalanarak söz konusu gemiye halatlarla iniş yaptığı bildirildi. Touska isimli geminin 6 saat süren uyarılara rağmen durmadığı, bunun üzerine USS Spruance destroyerinin makine dairesini hedef alarak geminin hareket kabiliyetini devre dışı bıraktığı hatırlatıldı.



CENTCOM, operasyon kapsamında ABD askerlerinin gece saatlerinde gemiye indiği anları paylaştı.

İHA