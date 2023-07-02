  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail, ABD'den 25 adet F-35 alacak

İsrail, ABD'den 25 adet F-35 alacak

İsrail, ABD'den 25 adet F-35 alacak
Güncelleme:

İsrail Savunma Bakanlığı'nın 25 adet F-35 Lightning II savaş uçağı alımı için ABD ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 3 milyar dolarlık bir anlaşmayla üçüncü bir F-35 hayalet savaş uçağı filosunun satın alınmasını onayladığı belirtildi.

Uçakların İsrail'in ABD'den aldığı savunma yardım paketiyle finanse edileceği aktarılan açıklamada, son siparişle İsrail Hava Kuvvetleri envanterindeki F-35 sayısının 75’e ve filo sayısının 3’e yükseleceği kaydedildi.
ABD, eski Başkan Barack Obama döneminde Tel Aviv'e 2017 ile 2028 arasında 38 milyar dolar hibe taahhüdünde bulunmuştu.

Etiketler israil amerika abd savaş uçağı f35 f 35 f-35
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'den ''Türkiye'de sığınmacılar ayaklanabilir'' yorumlarına sert tepki
Hem kavurucu sıcak hem yağmur geri geliyor
Bir ilimizde 10 gün boyunca sokağa çıkmak yasaklandı!
Yeni dokuyup böyle eskitiyorlar... Metrekaresi 200 dolar!
Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden!
Bir ilimizde kadınlarla erkeklerin eğlenmesi yasaklandı
En düşük emekli maaşı için rakam verildi
Serenay Sarıkaya, kendi başlattı, kendi bitirdi: Bikiniye veda
Paris sokaklarında kaos! Belediye başkanının evine saldırdılar
Yonca Evcimik kalçasına estetik mi yaptırdı? Sessizliğini bozdu