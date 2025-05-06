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İsrail askerleri bebeğin cinsiyet partisi için Gazze'de bir binayı hava uçurdu

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Ortadoğuyu kan gölüne çeviren İsrail ordusu bir yandan Filistin diğer yandan da Suriye topraklarına saldırılarını sürdürürken İsrail askerlerinin cinsiyet açıklama partisi için Gazze Şeridi’ndeki bir binayı havaya uçurduğu ortaya çıktı.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nde işledikleri suçlara bir yenisini daha ekledi. Gazze Şeridi’nde 3 Mayıs’ta kaydedilen görüntülerde, İsrail askerlerinin cinsiyet açıklama partisi için Gazze Şeridi’ndeki bir binayı havaya uçurduğu görüldü. Patlamanın ardından binadan mavi dumanlar yükseldi. Çıkan dumanın ardından İsrail askerleri kahkaha atarak kutlama yaptı.

Cinsiyet açıklama partisi, yeni doğacak bebeğin cinsiyetinin aile ve arkadaşlarla birlikte kutlama eşliğinde açıklandığı bir etkinlik olarak biliniyor. Pembe duman kız, mavi duman erkek çocuk anlamına geliyor.

İHA

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Etiketler asker İsrail ordu gazze Filistin cinsiyet partisi
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