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İsrail, Beyrut'ta Hamas ofisine İHA ile saldırdı

İsrail, Beyrut'ta Hamas ofisine İHA ile saldırdı
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İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Beyrut'taki Hamas ofisine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

 Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Dahiye'nin Maşrafiye bölgesindeki Hamas ofisine saldırı gerçekleştirdi.

 Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.

Etiketler saldırı israil beyrut
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