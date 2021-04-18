İsrail'de maske zorunluluğu kaldırıldı

İsrail'de, nüfusun yüzde yüzünün ilk doz aşısının yapılmasının ardından açık havada maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı.

Korona virüs aşılamasında nüfusa oranla dünyadaki en hızlı kampanyayı yürüten İsrail, maske kullanımıyla ilgili yeni bir karar aldı. Yaklaşık 9 milyonluk nüfusun yüzde 53,4'ünün ikinci dozu yaptırdığı ülkede, açık havada maske kullanma zorunluluğu bugünden itibaren kaldırıldı.

AÇIK HAVADA MASKE ZORUNLULUĞU KARARI

Aşılama oranının ardından İsrail Sağlık Bakanlığı yetkilileri, korona virüs hastalık oranının düşük olması nedeniyle açık havada maske kullanılmamasının uygun olduğu yönünde görüş bildirdi. Ancak, kapalı alanlarda İsraillilerin maske kullanma zorunluluğu devam ediyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de korona virüsle mücadelenin başındaki isim Nachman Ash, "Büyük zorluk, maskelerin kapalı alanlarda kullanılmasını sağlamak olacak." dedi.

OKULLAR DA AÇILIYOR

Konuyla ilgili endişesini dile getiren Ash, "Umarım bir maskeyi cebimizde saklarız ve gerektiğinde kullanırız." ifadesini kullandı.

İsrail'de maske kararının yanı sıra okullar da bugün tam olarak açılıyor. 1. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler okula geri dönecek.

ÖĞRENCİDE VİRÜS TESPİT EDİLİRSE...

Öğrencilerin açık alanlarda, yemek yerken veya spor dersi sırasında maske takmaları gerekmeyecek.

Buna göre, bir öğrenciye korona virüs bulaştığı tespit edilirse tüm sınıf ve öğretmenlere test uygulanacak. Test sonucunun negatif çıkması durumunda söz konusu kişilerin yeniden okula dönüşü mümkün olacak.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI VE SALGIN BİLANÇOSU

İsrail'de şimdiye kadar 5 milyon 343 bin kişi korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Bu sayı, nüfusun yüzde 57,5'ine tekabül ediyor.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 5 milyon 338 bin 273 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 4 milyon 960 bin 281 kişiye de ikinci dozu uygulandı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son günlerde günlük COVID-19 vaka sayısı 200'ün altına düşmüş durumda.

İsrail'de bugüne kadar 6 bin 312 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 836 bin 504'e yükseldi.