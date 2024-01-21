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İsrail’den Lübnan’ı SİHA'larla vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail’den Lübnan’ı SİHA'larla vurdu: Ölü ve yaralılar var
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İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca SİHA saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kişi öldü 5 kişi de yaralandı.

İsrail, Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor. Lübnan basınında yer alan haberlerde, öğleden sonra Lübnan'ın güneyindeki Kafra'da Lübnan askeri kontrol noktası yakınında bir araca SİHA saldırısı düzenlendiği belirtilerek, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırının Lübnan-İsrail sınırından yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta düzenlendiği ifade edilen haberlerde, saldırıda bir aracın tahrip olduğu, bir aracın da alev aldığı aktarıldı.

İsrail basının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde ise, saldırıda Hizbullah üyesi 2 kişinin öldürüldüğü belirtilerek, saldırının Bint Jbeil bölgesinde bir araca düzenlendiği ifade edildi.

Haberlerde, üst düzey bir Hizbullah üyesinin saldırıdan kaçmayı başardığı ancak iki yardımcısının öldürüldüğü öne sürüldü.

Etiketler israil lübnan siha saldırı ölü yaralı
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