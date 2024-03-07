İsveç NATO için resmi adımı attı

İsveç'in NATO'ya katılım için gerekli belgeleri Washington'a ileteceği ve bu belgelerin ulaşmasıyla birlikte İsveç'in NATO'nun 32. üyesi olarak resmen kabul edileceği bildirildi.

İsveç, NATO'ya katılım için resmi kararını verdi. Gün içinde belgeler Washington'a ulaştırılacak. Bu olduğu an İsveç, İttifak'ın 32'nci üyesi sayılacak. Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamış, böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı. İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.