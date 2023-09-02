Japonya'da yunus avı sezonu başladı

Japonya'da her yıl tepkilere neden olan geleneksel "yunus avı" sezonu başladı. Yunusun yanı sıra balina da avlayacak olan balıkçıların sezon sonuna kadar 9 türden yaklaşık bin 800 deniz memelisini yakalaması ya da öldürmesi bekleniyor.

Japonya'da geleneksel yunus avı sezonu dün Wakayama eyaletindeki Taiji balıkçı kasabasında başladı. Bazı hayvan hakları savunucularının tepkilerine rağmen saat yerel saatle 05.00 sıralarında denize açılan 11 balıkçı teknesi kıyıdan yaklaşık 10 kilometre açıkta yunus ve balina aradı. Isana Balıkçılık Kooperatifi'den edinilen bilgilere göre balıkçılar sezonun ilk gününde limana eli boş döndü. Wakayama eyaleti yunus avı sezonunun Şubat ayı sonuna kadar, balina avı sezonunun ise Nisan ayı sonuna kadar süreceğini belirtti. Balıkçıların sezon boyunca yasal izinler çerçevesinde 9 farklı türden yaklaşık bin 800 yunus ve balinanı yakalaması ya da öldürmesi bekleniyor. KESİCİ ALETLERLE ÖLDÜRÜLÜYORLAR

Japonya'da Taiji kasabası ile özdeşleşen, yunus ve balinaların tekneler yardımıyla bir koya yönlendirilerek burada yakalanmasına dayanan geleneksel av yöntemi hayvanların kesici aletlerle öldürülmesi nedeniyle tepki çekiyor.

31 yıllık aranın ardından Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çekilerek 2019'da ticari balina avının yeniden yasallaştırıldığı Japonya'da yunus avı, yüzlerce yıllık bir geçmişe dayanıyor.