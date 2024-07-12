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Japonya'dan da Filistin'e destek kararı çıktı

Japonya'dan da Filistin'e destek kararı çıktı
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Japonya, Orta Doğu'da barış sürecinin ilerletilmesi desteklediklerini ve Filistin Devleti'nin tanınmasını kapsamlı şekilde değerlendireceğini bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'da "iki devletli çözümü" desteklediklerini söyledi.

Kamikava, Filistinlilerin "bağımsız devlet kurma hedeflerini" anladıklarını ve Japonya'nın, Filistin'in bu hedefe yönelik çabalarına destek verdiğini ifade etti. Japon Bakan, "Filistin devletinin tanınmasıyla ilgili, barış sürecinin nasıl ilerletilebileceğini göz önünde bulundurarak bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele almaya devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Bölgede İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında son dönemde artan çatışmalara değinen Kamikava, artan gerilimi "endişeyle ve yakından" izlediklerini bildirdi. Kamikava, "Gidişatın ivedilikle sakinleşmesine ve çatışmaların bölgeye yayılmasının önlenmesine yönelik diplomatik çabaları proaktif şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

 

Etiketler Japonya İsrail Filistin gazze
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