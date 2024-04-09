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Kadının cinsel organından öyle bir şey çıktı ki...

Kadının cinsel organından öyle bir şey çıktı ki...
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Honduras'ta doktora başvuran bir kadının cinsel organından hamam böceği çıktı.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta tıp literatürüne geçecek bir olay yaşandı. Gece uyku problemi çeken ve cinsel organında bir şeyin sıkıştığını hisseden kadın doktora başvurdu. Kadının vajinasında hamam böceği bulundu. 

Ülkenin başkenti Tegucigalpa'dan gelen ekip, incelemede kadının içindeki ölü hayvanı keşfetti. 

T24'te yer alan habere göre Hospital y Clinicas Viera'da hastayla ilgilenen jinekolog Dr. Marco Cálix, daha önce hiç böyle bir şey görmediğini söyledi. 

Cálix, "Kadın vajinasında alışılmadık bir şey hissettiğini söyledi. Spekulumu taktığımda bunun bir böcek olduğunu gördüm. Hamam böceği gibi bir şeyi ortadan kaldırmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Hamam böceğinin kadının vücuduna nasıl girdiği ve ne kadar süredir orada kaldığı bilinmiyor.

2006 yılında yapılan bir araştırma, Güney Afrika'daki bir hastanenin iki yıl içinde insanların kulaklarından 24 çeşitli hayvanı çıkardığını ortaya çıkardı. 10 tanesi Alman hamamböceği, 8 sinek, 3 böcek, bir kene, bir suikastçı böcek ve fena halde ezilmiş bir güve bulunduğu açıklandı. 

Etiketler honduras jinekolog vajina muayene hamam böceği
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