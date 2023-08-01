Kasırga bir şehri yıktı geçti: 11 ölü, 27 kayıp

Çin'in başkenti Pekin'de meydana gelen kasırga nedeniyle 11 kişi öldü, 27 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

Çin medyası, başkent Pekin’de meydana gelen kasırgada 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kentin Mentougou bölgesinden 13, Changping bölgesinden 10, Fangshan bölgesinden ise 4 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Doksuri Kasırgası, 29 Temmuz’dan bu yana ülkenin batı, güneybatı ve güneyinde etkisini gösteriyor.

Öte yandan, kentte 127 bin kişinin kasırga nedeniyle yerinden edildiği bilgisi paylaşıldı.

DHA