  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakanlığın ''ücretsiz'' dediği halk plajındaki şezlong fiyatları ''yok artık'' dedirtti!

Bakanlığın ''ücretsiz'' dediği halk plajındaki şezlong fiyatları ''yok artık'' dedirtti

Bakanlığın ''ücretsiz'' dediği halk plajındaki şezlong fiyatları ''yok artık'' dedirtti
Güncelleme:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Ücretsiz Girişli Halk Plajı"nda otoparkın 85, 1 adet şezlongun 280, bir fincan kahvenin ise 200 TL ortaya çıktı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Alkım Denizaslanı, Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletilen “Ücretsiz Girişli Halk Plajı”na ilişkin yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Denizaslanı, tabelada “ücretsiz” ifadesine rağmen, plaja giriş ve kullanım sürecinde yüksek ücretlerle karşılaştığını belirtti.

Plajın girişinde yer alan “Ücretsiz Girişli Halk Plajı” tabelasını göstererek açıklamalarda bulunan Denizaslanı, “Diyelim ki Bodrum’a öğrenci ya da asgari ücretli biri olarak geldiniz. Bakanlık tarafından işletilen ve ücretsiz olduğu belirtilen bu plajı görünce sevindiniz. Ancak gerçek durum farklı” dedi.

Denizaslanı, arabayla plaja girişte 85 lira otopark ücreti alındığını, plaj içinde yer alan şezlongların tanesinin 280 lira, locaların ise bin 500 lira olduğunu, ayrıca bir fincan kahve için 200 lira ödediğini aktardı. Alkım, plajdan ayrılırken toplam 565 lira harcadığını söyledi.

 

Birgün

text-ad
Etiketler Ücretsiz Girişli Halk Plajı  Muğla Bodrum ücretsiz ücretsiz plaj
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Yeşil Bursa''yı unutun... Yemyeşil cennetin yeni adı ''gri Bursa'' oldu... ''Yeşil Bursa''yı unutun... Yemyeşil cennetin yeni adı ''gri Bursa'' oldu... Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Önce sıcaklar ve toz taşınımı ardından sağanak yağış var! Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Önce sıcaklar ve toz taşınımı ardından sağanak yağış var! YKS sonrası babası onu çiçekle karşılamıştı... Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı oldu YKS sonrası babası onu çiçekle karşılamıştı... Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı oldu 43 işçi hayatını kaybetmişti... 3 yıl sonra dava açıldı! 43 işçi hayatını kaybetmişti... 3 yıl sonra dava açıldı! İki genç sevgili öldürülerek, nehre atılmıştı... Belediye başkanı ve yardımcılarına dava açıldı İki genç sevgili öldürülerek, nehre atılmıştı... Belediye başkanı ve yardımcılarına dava açıldı Bir ilimizde daha içme suyu alarmı verildi: İlçelerde planlı su kesintileri başladı Bir ilimizde daha içme suyu alarmı verildi: İlçelerde planlı su kesintileri başladı ''Erdoğan'ın Türkiye'ye ihanet edeceğine inanır mısınız'' sorusuna ''evet'' yanıtı şoku! ''Erdoğan'ın Türkiye'ye ihanet edeceğine inanır mısınız'' sorusuna ''evet'' yanıtı şoku! Bursa'dan acı haberler peş peşe geldi: Orman yangını 3 can daha aldı! Bursa'dan acı haberler peş peşe geldi: Orman yangını 3 can daha aldı! 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu Bursa'daki şüpheli araç bulundu, gözaltına alınan şüpheliyi vatandaş linç etmek istedi! Bursa'daki şüpheli araç bulundu, gözaltına alınan şüpheliyi vatandaş linç etmek istedi!
Maaşları düşük gösterip, elden maaş veren patronlar işte şimdi yandı! Maaşları düşük gösterip, elden maaş veren patronlar işte şimdi yandı! Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi! Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi! Sakarya'da günlerce süren orman yangının nedeni ''pes'' dedirtti Sakarya'da günlerce süren orman yangının nedeni ''pes'' dedirtti Bursa'daki yangın yerinden duyurdu: ''Bir pikabın benzin dökerek ateşlediği şeklinde bilgi aldık'' Bursa'daki yangın yerinden duyurdu: ''Bir pikabın benzin dökerek ateşlediği şeklinde bilgi aldık'' Gece görüşlü helikopter ve uçak olmayınca Bursa'da yangına pet şişeli müdahale! Gece görüşlü helikopter ve uçak olmayınca Bursa'da yangına pet şişeli müdahale! Apartmana ''kaçak'' baskını: Onlarca gözaltı var! Apartmana ''kaçak'' baskını: Onlarca gözaltı var! ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı genç iş insanı gözaltına alındı ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı genç iş insanı gözaltına alındı