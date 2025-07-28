Bakanlığın ''ücretsiz'' dediği halk plajındaki şezlong fiyatları ''yok artık'' dedirtti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Ücretsiz Girişli Halk Plajı"nda otoparkın 85, 1 adet şezlongun 280, bir fincan kahvenin ise 200 TL ortaya çıktı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Alkım Denizaslanı, Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletilen “Ücretsiz Girişli Halk Plajı”na ilişkin yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Denizaslanı, tabelada “ücretsiz” ifadesine rağmen, plaja giriş ve kullanım sürecinde yüksek ücretlerle karşılaştığını belirtti.

Plajın girişinde yer alan “Ücretsiz Girişli Halk Plajı” tabelasını göstererek açıklamalarda bulunan Denizaslanı, “Diyelim ki Bodrum’a öğrenci ya da asgari ücretli biri olarak geldiniz. Bakanlık tarafından işletilen ve ücretsiz olduğu belirtilen bu plajı görünce sevindiniz. Ancak gerçek durum farklı” dedi.

Denizaslanı, arabayla plaja girişte 85 lira otopark ücreti alındığını, plaj içinde yer alan şezlongların tanesinin 280 lira, locaların ise bin 500 lira olduğunu, ayrıca bir fincan kahve için 200 lira ödediğini aktardı. Alkım, plajdan ayrılırken toplam 565 lira harcadığını söyledi.

Birgün