KKTC'de koalisyon hükümeti istifa etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, koalisyon hükümetinin istifasını kabul etti.

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon hükümeti dönemi sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.

Geçen Şubat ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kurulmuştu. KKTC'nin 38. hükümetinin kabinesinde yer alan isimler ise şu şekildeydi;

"Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Sunat Atun, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu."

KKTC'DE ERKEN GENEL SEÇİMLER

KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri UBP yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etmişti.