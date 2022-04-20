  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. KKTC'de koalisyon hükümeti istifa etti

KKTC'de koalisyon hükümeti istifa etti

KKTC'de koalisyon hükümeti istifa etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, koalisyon hükümetinin istifasını kabul etti.

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon hükümeti dönemi sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.

Geçen Şubat ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kurulmuştu. KKTC'nin 38. hükümetinin kabinesinde yer alan isimler ise şu şekildeydi;

"Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Sunat Atun, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu."

KKTC'DE ERKEN GENEL SEÇİMLER

KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri UBP yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etmişti.

Etiketler kktc hükümet koalisyon istifa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fatih Portakal isyan etti: ''Tüm kimlik bilgilerimi bana gönderdiler''
İslam Memiş ''ben olsam altın almam'' deyip kendi tercihini açıkladı
Altın fiyatları baş döndürüyor, dolar ve Euro barajda
Soylu ''Ses ver Kılıçdaroğlu'' dedi, CHP'den bu video geldi!
Survivor'da bir ilkin yaşandığı gecede elenen isim belli oldu
Cem Küçük’ten olay sözler: ''Adamın forsunu iki dakikada indirirler''
Bayraktar DİHA'nın yeni görüntüleri yayınlandı
Bir döneme danslarıyla, sesiyle, güzelliğiyle damga vurmuştu! Atiye'den ''kocam kızıyor'' itirafı
Erdoğan'dan yeni sığınmacı açıklaması: ''Kendileri dönecek''
Kumar baskınında akıl almaz ''asit'' ayrıntısı