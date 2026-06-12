  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Kaybolan kadın dev pitonun ağzında bulundu

Korkunç son! Kaybolan kadın dev pitonun ağzında bulundu

Korkunç son! Kaybolan kadın dev pitonun ağzında bulundu
Güncelleme:

Endonezya'nın Pulau Taliabu Adası'nda sığırlarını otlatmaya çıkan 44 yaşındaki kadın, dev pitonun saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Endonezya'nın doğusunda yer alan Pulau Taliabu Adası, dünya basınında yankı uyandıran korkunç bir olaya sahne oldu. Salı günü öğleden sonra sığırlarını otlatmak amacıyla evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 44 yaşındaki Elisabet Yamalau, bölgede pusuya yatan 7,8 metre uzunluğundaki dev bir ağlı pitonun saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. 

Eşini Pitonun Ağzında Buldu

Yerel basında yer alan bilgilere göre, akşam saatlerine kadar eşinin eve dönmemesi üzerine paniğe kapılan 52 yaşındaki Benyamin Lanto, bölgede arama çalışmaları başlattı. Kısa süren çaresiz arayışın ardından Lanto, eşini devasa yılanın ağzında hareketsiz yatarken buldu. Lanto, elindeki aletle yılanı öldürerek kadını pitonun ağzından çıkardı. Ancak olay yerinde yapılan incelemede, talihsiz kadının çoktan hayatını kaybettiği anlaşıldı. Lanto, yaşadığı büyük şokun ardından çevredekilerin yardımıyla eşinin cenazesini köye taşıdı.

Dünyanın En Uzun Yılan Türü

Yaşanan vahşi saldırı, Bölge Emniyet Müdürü Adnan Wahyu Kashogi tarafından da resmi olarak doğrulandı. Yetkililerin yaptığı incelemelerde, kadına saldıran yılanın Güneydoğu Asya'nın tropikal bölgelerine özgü, dünyanın en uzun yılan türü olan bir 'ağlı piton' olduğu ve tam 7,8 metre uzunluğa ulaştığı belirtildi. Uzmanlar, devasa boyutlara ulaşabilen ağlı pitonların, doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle zaman zaman otlaklar ve yerleşim alanlarının yakınlarında avlandıkları konusunda bölge halkını dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu!
Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu!
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı!
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı!
Eşref Rüya'nın ekranlara veda etme sebebiyle ilgili olay iddia!
Eşref Rüya'nın ekranlara veda etme sebebiyle ilgili olay iddia!
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Aybüke Pusat ve 4 isim için karar verildi
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Aybüke Pusat ve 4 isim için karar verildi
Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi!
Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi!
İstanbul'da anaokulunda silahlar konuştu! Okul sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı!
İstanbul'da anaokulunda silahlar konuştu! Okul sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı!
Sevdiğim Sensin'in Dicle'si yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı
Sevdiğim Sensin'in Dicle'si yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı
Olası depremlerin bir bileni Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u gören gözlerine inanamadı
Olası depremlerin bir bileni Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u gören gözlerine inanamadı
Etiketler endonezya Pulau Taliabu Adası piton saldırısı ağlı piton
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP'de yeni ihraç listesi ortaya çıktı; sırada belediye başkanları var! CHP'de yeni ihraç listesi ortaya çıktı; sırada belediye başkanları var! Berat Albayrak hakkındaki 128 milyar Dolar iddiasında mahkeme kararını verdi Berat Albayrak hakkındaki 128 milyar Dolar iddiasında mahkeme kararını verdi Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu! Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu! İstanbul'da anaokulunda silahlar konuştu! Okul sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı! İstanbul'da anaokulunda silahlar konuştu! Okul sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı! Sevdiğim Sensin'in Dicle'si yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı Sevdiğim Sensin'in Dicle'si yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açtı Türkiye'nin beyaz et devleri kıskaçta! Çok sayıda şirkete kayyım atandı Türkiye'nin beyaz et devleri kıskaçta! Çok sayıda şirkete kayyım atandı Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan için karar: 9 isim tutuklandı! Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan için karar: 9 isim tutuklandı! CHP'de ihraç depremi sonrası iki ismin koltuğu gitti! CHP'de ihraç depremi sonrası iki ismin koltuğu gitti! ABD ile İran arasındaki anlaşmasının detayları ortaya çıktı ABD ile İran arasındaki anlaşmasının detayları ortaya çıktı Eşref Rüya'nın ekranlara veda etme sebebiyle ilgili olay iddia! Eşref Rüya'nın ekranlara veda etme sebebiyle ilgili olay iddia!
Bakan Akar'dan Karadeniz'de vurulan Türk balıkç teknesi İçin dikkat çeken açıklama Bakan Akar'dan Karadeniz'de vurulan Türk balıkç teknesi İçin dikkat çeken açıklama Rüşvetten 5 yıl hapis cezası alan AK Partili Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Rüşvetten 5 yıl hapis cezası alan AK Partili Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Bir CHP'li belediyeye daha yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı Bir CHP'li belediyeye daha yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı Olası depremlerin bir bileni Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u gören gözlerine inanamadı Olası depremlerin bir bileni Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u gören gözlerine inanamadı Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede sağanak bekleniyor Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede sağanak bekleniyor Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ''emekli maaşı'' yalanlaması Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ''emekli maaşı'' yalanlaması Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı! Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı! Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Aybüke Pusat ve 4 isim için karar verildi Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Aybüke Pusat ve 4 isim için karar verildi Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi! Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi!