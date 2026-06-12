Korkunç son! Kaybolan kadın dev pitonun ağzında bulundu

Endonezya'nın Pulau Taliabu Adası'nda sığırlarını otlatmaya çıkan 44 yaşındaki kadın, dev pitonun saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Endonezya'nın doğusunda yer alan Pulau Taliabu Adası, dünya basınında yankı uyandıran korkunç bir olaya sahne oldu. Salı günü öğleden sonra sığırlarını otlatmak amacıyla evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 44 yaşındaki Elisabet Yamalau, bölgede pusuya yatan 7,8 metre uzunluğundaki dev bir ağlı pitonun saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.

Eşini Pitonun Ağzında Buldu

Yerel basında yer alan bilgilere göre, akşam saatlerine kadar eşinin eve dönmemesi üzerine paniğe kapılan 52 yaşındaki Benyamin Lanto, bölgede arama çalışmaları başlattı. Kısa süren çaresiz arayışın ardından Lanto, eşini devasa yılanın ağzında hareketsiz yatarken buldu. Lanto, elindeki aletle yılanı öldürerek kadını pitonun ağzından çıkardı. Ancak olay yerinde yapılan incelemede, talihsiz kadının çoktan hayatını kaybettiği anlaşıldı. Lanto, yaşadığı büyük şokun ardından çevredekilerin yardımıyla eşinin cenazesini köye taşıdı.

Dünyanın En Uzun Yılan Türü

Yaşanan vahşi saldırı, Bölge Emniyet Müdürü Adnan Wahyu Kashogi tarafından da resmi olarak doğrulandı. Yetkililerin yaptığı incelemelerde, kadına saldıran yılanın Güneydoğu Asya'nın tropikal bölgelerine özgü, dünyanın en uzun yılan türü olan bir 'ağlı piton' olduğu ve tam 7,8 metre uzunluğa ulaştığı belirtildi. Uzmanlar, devasa boyutlara ulaşabilen ağlı pitonların, doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle zaman zaman otlaklar ve yerleşim alanlarının yakınlarında avlandıkları konusunda bölge halkını dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.