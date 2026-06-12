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CHP'de yeni ihraç listesi ortaya çıktı; sırada belediye başkanları var!

CHP'de yeni ihraç listesi ortaya çıktı; sırada belediye başkanları var!
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CHP'de 'mutlak butlan' krizi derinleşiyor. 9 milletvekilinin kesin ihraç talebiyle YDK'ya sevk edilmesinin ardından gözler MYK toplantısına çevrildi. Kulis bilgilerine göre aralarında Tanju Özcan ve Muhittin Böcek'in de bulunduğu 7 belediye başkanı ihraç listesinde.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) devam eden 'mutlak butlan' tartışmaları, parti içi disiplin süreçlerini hızlandırdı.

Genel Merkez yönetiminin 9 milletvekilini tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmesinin ardından, gözler bugün yeniden toplanacak olan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına çevrildi.

Bugün gerçekleşecek MYK toplantısında masaya yatırılacak yeni disiplin kararlarının iki aşamalı bir stratejiyle yürütüldüğü belirtiliyor:

Birinci Aşama: İddianamelerde adı geçen partililerin parti kurumsal kimliğini korumak adına "aklanıp gelmeleri" prensibiyle geçici veya kesin ihraç süreçlerinin başlatılması.
İkinci Aşama: Partinin kurumsal yapısına ters düşen ve parti içinde "iki başlılık" yaratan isimlerin doğrudan disiplin kurullarına sevk edilmesi.

Kılıçdaroğlu'ndan "Fezleke" Hamlesine Destek Sinyali

İhraç süreçlerinin yanı sıra TBMM'deki dokunulmazlık dosyaları da (fezlekeler) parti içi güç savaşlarını derinden etkiliyor. Mevcut durumda yaklaşık 70 CHP milletvekiline ait toplam 329 fezleke dosyası bulunurken, yalnızca CHP lideri Özgür Özel hakkında 56 ayrı fezleke yer alıyor. Siyasi kulislere yansıyan bilgilere göre; eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hakkında fezleke bulunan vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik olası bir meclis hamlesine karşı çıkmayacağı ve kendisine yakın vekillerin de dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacağı öğrenildi.

İhraç Listesindeki 7 Belediye Başkanı

Disiplin kılıcının milletvekillerinden sonra yerel yönetimlere döneceği iddiaları netlik kazanmaya başladı. Sızdırılan bilgilere göre MYK'nın gündeminde olan ve ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi planlanan 7 belediye başkanı şu şekilde sıralanıyor:

Tanju Özcan (Bolu Belediye Başkanı)
Muhittin Böcek (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı)
Hasan Akgün (Büyükçekmece Belediye Başkanı)
Mehmet Murat Çalık (Beylikdüzü Belediye Başkanı)
Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)
Rıza Akpolat (Beşiktaş Belediye Başkanı)
Onursal Adıgüzel (Ataşehir Belediye Başkanı)

Türkiye Gazetesi

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Etiketler CHP ihraç ihraç listesi özgür özel kemal kılıçdaroğlu MYK myk toplantısı tanju özcan muhittin böcek siyaset mutlak butlan onursal adıgüzel
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