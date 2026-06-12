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Rüşvetten 5 yıl hapis cezası alan AK Partili Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Rüşvetten 5 yıl hapis cezası alan AK Partili Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
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Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde rüşvet suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan AK Partili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde siyaset ve yargı dünyasını yakından ilgilendiren rüşvet davasında nihai karar açıklandı ve beraberinde İçişleri Bakanlığı'nın idari yaptırımı geldi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, AK Partili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'e hapis cezası verilmesinin ardından, Bakanlık yetkilerini kullanarak başkanı görevden uzaklaştırdı. 

Rüşvet Almaktan 5 Yıl 2 Ay Hapis

Söz konusu dava dosyasının 8 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşen karar duruşmasında (Esas No: 2026/84), mahkeme heyeti cezaları şu şekilde hükme bağladı:

 Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, TCK’nın 251/1. maddesi kapsamında "rüşvet almak" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca kendisi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Aynı adli dosya kapsamında yargılanan müteahhit M.Y. ise "rüşvet vermek" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan "Geçici Tedbir" ile Görevden Uzaklaştırma

Yargı makamlarının verdiği bu hapis ve adli kontrol kararının ardından harekete geçen İçişleri Bakanlığı, hukuki bir idari adım atarak Ekmel Cönger'i görevinden uzaklaştırdı.

Bakanlık tarafından kamuoyu ile paylaşılan resmi açıklamada idari işlemin hukuki dayanağı şu ifadelerle açıklandı:

"Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

 

DHA / İHA

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Etiketler Kırıkkale rüşvet rüşvet davası Keskin Belediye Başkanı belediye başkanı Ekmel Cönger görevden uzaklaştırma İçişleri Bakanlığı hapis cezası ağır ceza mahkemesi
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