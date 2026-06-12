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Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 10 isim için tutuklama talebi!

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 10 isim için tutuklama talebi!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 10 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci'nin de bulunduğu çok sayıda ünlü isim hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomenleri ve kamuoyunun yakından tanıdığı ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada yeni ve kritik bir aşamaya geçildi.

Teknik ve fiziki takip ile sosyal medya faaliyetlerinin incelenmesi sonucu gözaltına alınan 23 şüpheli hakkında adli makamlarca önemli taleplerde bulunuldu. 

Soruşturmada İki Ayrı Suçlama ve 10 Tutuklama Talebi

Savcılık makamı, yürütülen titiz çalışmalar neticesinde elde edilen deliller ışığında, bazı şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu değerlendirdi. Bu kapsamda nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 10 şüpheli ve yöneltilen suçlamalar şu şekilde gruplandırıldı...

Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak Suçu: Bu suçlama kapsamında şüpheliler Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Emre Tari, Hasan Vatan ve Rafet Eren Yorulmazer tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Fuhşa Teşvik ve Yer Temin Etmek Suçu: Soruşturmanın bir diğer ayağında ise Enis Ahmet Onat, Mehmet Yıldız, Reyhan Küçükyeğen ve Tessy Ramos Correia aynı şekilde tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

Ünlü İsimlere Yurt Dışı Çıkış Yasağı İstendi

Gözaltına alınarak uyuşturucu testi yapılan ve aralarında sanat ile sosyal medya dünyasının en tanınmış simalarının bulunduğu bir grup için ise savcılık adli kontrol şartı talep etti. Soruşturma kapsamında haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanması istenen isimler şunlar oldu: Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci, Enis Arıkan, Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karoğlu, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu ve Yaşar İpek.

Öte yandan, soruşturma dosyasında adı geçen Ali Efe Bezci hakkında ise "konutu terk etmeme" (ev hapsi) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

 

DHA

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