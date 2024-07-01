Macron erken seçim kararıyla sonunu getirdi: Sandıktan aşırı sağ çıktı

Fransa'da erken genel seçimlerin ilk turunu aşırı sağcılar kazandı. Ulusal Birlik Partisi yüzde 34 oy aldı. Fransız basını, Cumhurbaşkanı Macron'un erken seçim kararıyla kendi sonunu getirdiğini yazdı.

Fransa'da erken genel seçimlerin ilk turunu aşırı sağcılar kazandı. Ulusal Birlik Partisi yüzde 34 oy oranıyla sandıktan birinci çıktı.

Sol partilerin ittifakı yüzde 29 oy oranıyla ikinci oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u destekleyen ittifak ise yüzde 21'de kalarak, 3'ncü sırada yer aldı.

Seçimin ikinci turu gelecek hafta yapılacak. Macron, ikinci tur için aşırı sağa karşı geniş bir ittifak çağrısı yaptı.

Sol partiler de aşırı sağ kazanmasın diye üçüncü oldukları bölgelerde seçimden çekileceklerini duyurdu.

Anket şirketleri aşırı sağın ikinci turda parlamentoda çoğunluğu sağlayacağını belirtiyor.

"MACRON'UN SALTANATININ SONU"

Fransız basını Macron'un Meclis'i feshetme kararının kendi görevi ve partisinin geleceği üzerindeki etkilerine değindi.

Challenges dergisinin "2024 genel seçimleri: Kral Macron'un saltanatının sonu" başlıklı haberinde, Macron'un Ulusal Meclis'i feshederek kendi düşüşünü tetiklediği kaydedildi.

Haberde, Macron'un eski Başbakanı Edouard Philippe, mevcut Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Macron'un düşüşünü daha da hızlandırdığı belirtilerek "Bu genel seçimler, Macronculuk saltanatının sonunu imzalayabilir." ifadesine yer verildi.

Le Monde gazetesi, ilk sonuçlara göre seçimin ilk turunda iktidarın, rakipleri aşırı sağ ve solcuların gerisinde kalmasını "Mağlup olan Macron cephesi, üçüncü sıraya yerleşti" başlığıyla duyurdu. Gazete, bir diğer haberinde, seçimin ilk turunu 4. bitiren merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinin ülke genelinde güç kaybettiği değerlendirmesini yaptı.

"MACRON'UN KAYBETTİĞİ BAHİS"

Fransız Le Figaro gazetesi de "Genel seçimler: Macron'un kaybettiği bahis" başlığıyla geçtiği haberde, Macron'un merkezdeki "blokunun" yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Haberde, "Avrupa (Parlamentosu) seçimleri tokadından 3 hafta sonra Elysee'de yine bir mağlubiyet gecesi." ifadesi kullanıldı.

"AŞIRI SAĞ İÇİN BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BAŞARI"

Kamu yayıncısı Franceinfo ilk turun sonuçlarını derlediği haberde, aşırı sağcı RN partisinin seçimin ilk turuna hakim olduğunu aktarırken "Emmanuel Macron'un Ulusal Meclis'in feshedildiğini açıklamasından 3 hafta sonra, erken genel seçimlerin ilk turu aşırı sağ parti ve müttefikleri açısından benzeri görülmemiş bir başarı teşkil ediyor." değerlendirmesine yer verildi.

ATTAL'DAN "TEK BİR OY BİLE AŞIRI SAĞA GİTMEMELİ" YORUMU

kesin olmayan ilk tur sonuçlarının ardından seçim değerlendirmesi yapan Başbakan Gabriel Attal, aşırı sağın iktidarın eşiğinde olduğunu söyledi.

"Tek bir oy bile RN'ye gitmemeli" diyen Attal, "RN'nin ikinci turda mutlak çoğunluğu elde etmesini engelleme” çağrısında bulundu.

AŞIRI SAĞ KARŞITLARI SOKAĞA İNDİ

Aşırı sağ karşıtı göstericiler, başkent Paris'in sembolik önem taşıyan noktası Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, RN karşıtı slogan attı.

Öte yandan ülkenin ikinci büyük kenti Lyon'da yaklaşık 800 faşizm karşıtı, gösteri düzenledi.

Göstericiler, kamu mallarına zarar ve çöp bidonlarını ateşe verdi.

Güvenlik güçleri, Cumhuriyet Sokağı'nda göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Yüzü maskeli bazı eylemciler, Lyon'un 1. bölgesindeki belediye binasına girmeye çalıştı ancak başarısız oldu.

AA