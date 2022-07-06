  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı

Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı

Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı

Koronavirüs pandemisinin ardından ortaya çıkarak tüm dünyada endişeye neden olan maymun çiçeği virüsü Panama'da da görüldü.

Orta Amerika ülkesi Panama'da ilk kez maymun çiçeği vakasının bir kişide tespit edildiği bildirildi.

Panama Sağlık Bakanı Luis Francisco Sucre, düzenlediği basın toplantısında, 30 yaşındaki erkek bir hastada vakanın doğrulandığını belirterek, "Endişelenecek bir durum yok, maymun çiçeğinin dünyada çok bulaşıcı ve ölümcül olmadığı biliniyor." ifadesini kullandı.

HASTA İZOLASYONA ALINDI

Ülkede ilk vakanın teyit edildiğini vurgulayan Sucre, hastanın izolasyona alındığını kaydederek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Öte yandan bir devlet kuruluşu olan Gorgas Memorial Enstitüsü, hastanın gösterdiği semptomları detaylıca test edeceğini bildirdi.

 

 

Etiketler Maymun çiçeği virüsü mçv panama ilk vaka
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yandaş medya ekonomik krizin sebebini buldu
Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı
Otobüs durağına daldı, çok sayıda yaralı var
Üniversitede skandal! Dekan öğrenciyi konuşturmadı, ortalık karıştı
17 TL'yi aşan Dolar nerede kalmıştık dedi
İstanbul'un dev AVM'sinde yabancı uyruklu sapık rezaleti
Serenay Sarıkaya'nın makyajsız tatil pozuna beğeni yağdı
İstanbul'da AK Partili belediye yine okul ve camileri sattı
Sera Kutlubey'in tatil keyfi: Plajda görüntülendi
Ajda Pekkan'ın 24 yıl önce Beyaz Show'daki hali sosyal medyada gündem oldu