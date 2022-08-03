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McDonald’s'da soğuk patates dehşeti! Silahını çekip vurdu

McDonald’s'da soğuk patates dehşeti! Silahını çekip vurdu

ABD’nin Brooklyn bölgesindeki bir McDonald’s çalışanı, müşterilerle soğuk patates kızartması yüzünden çıkan kavgada vurularak ağır yaralandı.

ABD’nin New York şehrinde ülke gündemini sarsan bir olay yaşandı. 40 yaşındaki bir kadın, kendisine soğuk patates verildiğini iddia ederek bir McDonald’s çalışanı ile tartıştı. Tartışmanın ilerlemesi sebebiyle kadının 20 yaşındaki oğlu, çalışanı vurdu. Ağır yaralanan çalışan hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

Olay sonrası gözaltına alınan 20 yaşındaki gencin annesi New York Post gazetesine açıklamalarda bulundu. Anne “ Akşam 7 civarı telefondan ön sipariş verdiğimiz yiyeceklerimizi almak için restorana geldik. Bize verilen patateslerin soğuk olduğunu söyleyince çalışan patates makinasının önüne gidip 10 saniye içinde tekrar geldi. Ben onları yeni patates sandım ve oradan ayrıldım. Yeniden tattığımda aynı soğu patates kızartması olduğunu anladım”

“BENİMLE ALAY ETTİLER

“Sıcak patates kızartması almak için geri döndüm ve çalışandan yeni patates istedim, Onlara bana neden aynı patatesleri veriyorsunuz diye sordum. oradaki tüm çalışanlar güldüler. Ben  yöneticilerini çağırdım ama onlar yeniden güldüler. Sonra oğlumla telefonda konuştum ve durumu anlattım. Restorana gelmemesini söyledim ama o yine de geldi. Oğlum orada beni korudu ‘hepiniz annemden uzak durun’ diye bağırdı. Sonra vurulan çalışana seslenerek onu dışarı çağırdı fakat çalışan çıkmadı.”

“ÇALIŞAN OĞLUMU ARAMA GİTTİ”

“Oğlum dışarı çıkınca ben olay bitti sandım. 10 -15 dakika sonra çalışan bana oğlumun nerede olduğunu sordu ben de ona işine bakmasını söyledim ama o oğlumu aramaya gitti. Daha sonra bir silah sesi duydum hemen kalkıp baktım sonra yerde birini gördüm diğer tarafta da oğlumu. Hemen 911’i aradım” dedi

Etiketler abd amerika fastfood fast-food dehşet silah soğuk patates mc donald's
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