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McDonald's'tan sürpriz karar! Milkshake satışı durduruldu

McDonald's'tan sürpriz karar! Milkshake satışı durduruldu

Dünyaca ünlü fast food zinciri McDonald's Birleşik Krallık'taki restoranlarda milkshake ve şişelenmiş içecek satışlarını durdurma kararı aldı.

Akşam'ın CNN'den aktardığı habere göre, kurum sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Çoğu perakendeci gibi, biz de tedarik konusunda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bu yüzden şişelenmiş içecekler ve milkshakeler İngiltere, İskoçya ve Galler'deki restoranlarda geçici olarak yer almayacak" ifadelerini kullandı.

Brexit nedeniyle yaşanan sorunlar İngiltere'deki mağazaları etkilemeye devam ediyor. En son bir firma, peri peri tavuğu sıkıntısı nedeniyle ülkedeki 45 firmasını kapatmak zorunda kalmıştı.

Etiketler McDonald's milkshake şişelenmiş içecek
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