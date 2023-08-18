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Merakla beklenen kafes dövüşü iptal! Zuckerberg geri adım attı

Merakla beklenen kafes dövüşü iptal! Zuckerberg geri adım attı
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Milyarder iş insanı Elon Musk, İtalya'da yapılması planlanan kafes dövüşünün şartlarının Mark Zuckerberg tarafından kabul edilmediğini açıkladı.

Elon Musk, Zuckerberg'in İtalya'da kafes dövüşünün şartlarını kabul etmediğini söyledi

Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in kafes dövüşü şartlarını kabul etmediğini açıkladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Musk, Zuckerberg ile İtalya'da "Antik Roma" temasıyla gerçekleştirilmesi gündeme gelen kafes dövüşü konusunda açıklamada bulundu.

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano'nun kafes dövüşüyle ilgili 11 Ağustos'ta X platformunda paylaştığı gönderiye cevap veren Musk, Sangiuliano'ya "nezaketi ve böyle bir kültürel eğlence organizasyonunu planlama isteği" için teşekkür etti.

"GAZİLER VE ÇOCUK HASTANELERİ İÇİN PARA TOPLAMAK İSTEDİK, MARK TEKLİFİ REDDETTİ"

Musk, "Antik Roma tarihini tanıtırken aynı zamanda Amerikan gazileri ve İtalya'daki çocuk hastaneleri için de para toplamak istedik. Zuckerberg bu yaklaşımla ilgilenmediği için teklifi reddetti." ifadesini kullandı.

Musk ayrıca, "Zuckerberg yalnızca etkinliği UFC düzenlerse dövüşmek istiyor. Ben her türlü dövüşmeye hazırım." dedi.

Zuckerberg, 13 Ağustos'ta X'e rakip olarak açtığı Threads platformu üzerinden paylaştığı mesajda, "Sanırım hepimiz Elon'un ciddi olmadığı konusunda hemfikiriz ve artık yolumuza devam etme zamanı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"ZUCK BİR TAVUK"

Elon Musk ise Meta CEO'sunun açıklamalarına X platformu üzerinden "Zuck bir tavuk." şeklinde yanıt vermişti.

Etiketler mark zuckerberg elon musk kafes dövüşü
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