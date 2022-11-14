Milyarder Jeff Bezos'un servetini kime bırakacağı ortaya çıktı
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un servetini hayır kurumlarına bağışlayacağı iddia edildi.
Dünyanın en zengin insanlarından olan Jeff Bezos, servetinin büyük bir çoğunluğunu hayır kurumlarına bırakabilir.
Reuters'ın CNN'i kaynak göstererek aktardığı bilgide, Amazon kurucusunun 124 milyar dolarlık servetinin büyük bir bölümünü hayattayken hayır kurumlarına bağışlamayı planladığı belirtildi.
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