Mutasyona uğrayan virüs komşuya da sıçradı

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Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, yeni tip korona virüsün (Kovid-19) mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne Yunanistan'da da rastlandı. Atina Akademisi Tıp ve Biyoteknolojik Araştırmalar Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19'un mutasyon geçirmiş versiyonuna ilişkin ilk vakaların tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, öğleden sonra İngiltere'den Atina'ya gelen 5 Yunan ve bir İngiliz vatandaşında Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği belirtildi.
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