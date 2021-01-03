  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 03 Ocak 2021 22:10

Mutasyona uğrayan virüs komşuya da sıçradı

Yeni tip korona virüsün (Kovid-19) mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne Yunanistan'da da rastlandığı açıklandı.

Mutasyona uğrayan virüs komşuya da sıçradı
A+ A-

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, yeni tip korona virüsün (Kovid-19) mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne Yunanistan'da da rastlandı. Atina Akademisi Tıp ve Biyoteknolojik Araştırmalar Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19'un mutasyon geçirmiş versiyonuna ilişkin ilk vakaların tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, öğleden sonra İngiltere'den Atina'ya gelen 5 Yunan ve bir İngiliz vatandaşında Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği belirtildi.
 

virüs , salgın , tedbir , normalleşme , maske , pandemi , ölümcül virüs , koronavirüs , corona , covid , coronavirüs , korona , kovid , kovid-19 , covid-19 , sosyal mesafe
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM