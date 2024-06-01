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Netanyahu'da ABD'nin ateşkes planına cevap

Netanyahu'da ABD'nin ateşkes planına cevap
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas tamamen yok edilmeden savaşın sona ermeyeceğini belirtti.

İsrail, 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması" gibi şartları sağlanmadan herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceğini duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "Gazze'deki savaşı sonlandırmak için şartlarının değişmediği" belirtildi.

Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, "Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanması" yönündeki hedefleri hatırlatıldı.

İsrail'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın önerdiği "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili teklifi kabul etmeyeceği kaydedilen açıklamada şunları kaydedildi: "Öneriye ilişkin İsrail, kalıcı bir ateşkes yürürlüğe girmeden önce bu şartların sağlanmasında ısrar etmeyi sürdürecek. Bu şartlar sağlanmadan önce İsrail'in kalıcı bir ateşkesi kabul edeceği fikri umutsuz bir girişimdir."

Söz konusu açıklama ülke medyasında İsrail'de "savaş yanlılarını yatıştırmak için yapıldığı" şeklinde değerlendirildi.

ABD'NİN ATEŞKES PLANI

ABD Başkanı Joe Biden, bölgedeki insani krizi hafifletmek ve çatışmaları sona erdirmek amacıyla bir ateşkes planı sundu. Biden, hem İsrail hem de Filistinlilerin barış içinde yaşayabileceği bir çözüm için çalıştıklarını belirtti.

Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana yüzlerce insan hayatını kaybetti ve binlercesi yaralandı. Refah sınır kapısında yardım konvoylarının geçişi sağlanmaya çalışılıyor, ancak çatışmalar devam ediyor.

Birçok ülke, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi için çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar, insani yardımın Gazze'ye ulaşması için acil adımlar atılmasını talep etti.

Etiketler abd İsrail Hamas
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