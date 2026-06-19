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  3. ABD'nin kalbinde büyük panik! Peş peşe silah sesleri sonrası ortalık karıştı

New York Times Meydanı'nda korku dolu anlar: Silahlı ve bıçaklı kavgada 1 gözaltı

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ABD'nin kalbi New York Times Meydanı'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavga büyük paniğe yol açtı. 26 yaşındaki bir kişinin boynundan bıçaklandığı olayda, silahını ateşleyen 17 yaşındaki şüpheli polis tarafından yakalandı.

ABD'nin New York kentinde bulunan dünyaca ünlü Times Meydanı, güne silah sesleri ve panikle başladı.

Yerel saatle 15.30 sularında kalabalık bir grup arasında aniden patlak veren tartışma, kısa sürede silahların ve bıçakların kullanıldığı kanlı bir arbedeye dönüştü.

Kavga Aniden Büyüdü: Bıçak ve Silah Çekildi

Meydanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan gerilim, grupların birbirine girmesiyle kontrolden çıktı. Çıkan kavgada 26 yaşındaki bir şahıs boynundan bıçaklanarak yaralandı. Tam bu esnada, 17 yaşında olduğu tespit edilen bir başka şüpheli kalabalığın ortasında silahını ateşledi. Meydanda yankılanan silah sesleri, çevredeki turistler ve bölge halkı arasında kısa süreli bir kaosa neden oldu.

Boynundan bıçaklanan 26 yaşındaki mağdur, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hızla bölgedeki bir hastaneye sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

Silahı ateşleyerek paniğe yol açan 17 yaşındaki genç saldırgan, New York polisi tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Times Meydanı gibi günün her saati yoğun olan bir lokasyonda silahtan çıkan kurşunların kimseye isabet etmemesi, çok daha büyük bir trajedinin yaşanmasını engelledi.

New York polisi, olayın çıkış nedenini ve kavgaya karışan diğer şahısların bağlantılarını aydınlatmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları inceleme altına alınırken, meydandaki güvenlik önlemleri de artırıldı. 

İHA

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Etiketler new york Times Meydanı silahlı saldırı abd Amerika Birleşik Devletleri asayiş bıçaklı kavga video
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