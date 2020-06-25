O Bölgede Ebola salgını 2 yıl sonra sona erdi

Kongo'nun doğusunda 2018 yılının Ağustos ayında başlayan Ebola salgını sona erdi. Kongo Sağlık Bakanı Eteni Longondo, yaptığı açıklamada iki yıldır devam eden Ebola salgınının sona erdiğini duyurdu. Longondo, bölgede 27 Nisan tarihinden bu yana yeni vaka görülmediğini aktırdı. Ülkenin doğusunda bulunan Kuzey Kivu, Ituri ve Güney Kivu eyaletlerinde bugüne kadar 2 bin 280 kişi Ebola nedeni ile hayatını kaybetti.

Kongo'nun batısında bulunan Equateur eyaletinde ise 25 Haziran'da 11. dalga Ebola salgını başladı. Bölgede bugüne kadar 13 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Batı Afrika'da 2014 ve 2016 yılları arasında yaşanan Ebola salgınında 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.