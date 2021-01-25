Öldürücü soğukta ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu

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Soğuk havalar birçok bölgede yoğun kar yağışıyla beraber etkisini artırmaya devam ederken bu durumdan en çok yaban ve sokak hayvanları olumsuz etkileniyor.
-51 dereceye dayanamadılar
Kazakistan'ın en büyük metropollerinden Almatı'da çekildiği iddia edilen görüntülerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kırsal bir alanda kalan hayvanlar soğuktan dondu. -51 derecede donan hayvanların fotoğrafları da kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Köpeğin boynunda dondu
Açık alanda kalan hayvanların buz tabakasıyla kaplandığı görülürken ortaya ilginç kareler çıktı. En dikkat çeken fotoğraf ise ısınmak için bir köpeğin boynuna tırmanan farenin de donup kalması oldu.
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