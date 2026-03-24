OnlyFans'in patronu, milyarder girişimci 43 yaşın yaşamını yitirdi!
Dijital dünyanın en tartışmalı platformlarından biri olan yetişkinlere özel içerik platformu OnlyFans'in gizemli patronu Leonid Radvinsky, 43 yaşında hayatını kaybetti.

Dijital içerik platformu OnlyFans’in bağlı olduğu Fenix International şirketinin sahibi Leonid Radvinsky, 43 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Şirketten yapılan resmi açıklamada, Ukrayna doğumlu Amerikalı girişimcinin bir süredir devam eden kanser tedavisi sonrası yaşamını yitirdiği bildirildi.

OnlyFans’i dünya devine dönüştürmüştü

Radvinsky, 2018 yılında İngiltere merkezli Fenix International’ı satın alarak OnlyFans’in kontrolünü eline almıştı.

Onun yönetiminde platform, özellikle pandemi döneminde patlama yaparak yüz milyonlarca dolarlık kar rakamlarına ulaştı.

Radvinsky, geçtiğimiz yıl elde ettiği devasa temettü gelirleriyle İngiltere’nin en çok kazanan özel şirket sahipleri listesine adını yazdırmıştı.

Radvinsky'nin ölümü OnlyFans'in mülkiyet yapısının ve olası satış sürecinin nasıl şekilleneceği konusunda büyük bir merak uyandırdı.

