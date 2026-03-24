Nez'den Erol Köse'nin arkasından rest: ''Hakkımı helal etmiyorum!''

Erol Köse'nin Maslak'taki 16. kattan şüpheli düşüşü magazin dünyasında taşları yerinden oynattı! Seda Sayan'ın "Çok beddua ettim" çıkışından sonra, bir dönemin yıldızı Nez'den de "hakkımı helal etmiyorum" açıklaması geldi.

İstanbul'da Maslak Ağaoğlu 1453'teki dairesinin 16. katından düşerek 61 yaşında hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse'nin vefatı, kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçti. Psikolojik sorunlar nedeniyle 3 aydır evinden çıkmadığı belirtilen Köse'nin ardından, müzik dünyasında bir döneme damga vuran şarkıcı Nez'den çarpıcı bir açıklama geldi.

"Hapse Mahkum Edildim" Demişti Kariyerinin en parlak döneminde Erol Köse ile imzaladığı ağır sözleşmeler nedeniyle büyük bir çıkmaza giren Nez, o yılları "hapse mahkum edilmek" olarak tanımlamıştı.

Başka hiçbir projede yer alamayan ve prodüksiyon şirketiyle mahkemelik olan Nez, bu süreçte yaşadığı maddi ve manevi kayıpların sorumlusu olarak Köse'yi işaret etmişti.

Gülşen İddiası Yeniden Gündemde

Erol Köse’nin o dönem şarkıcı Gülşen ile yaşadığı fırtınalı ilişkinin, Nez’in kariyerini bitirme noktasına getirdiği iddiaları da yeniden konuşulmaya başlandı. İddiaya göre; Gülşen’in isteği üzerine Nez, prodüksiyon şirketinden uzaklaştırılmış ve önü kesilmişti.

Nez: "Hakkımı Helal Etmiyorum!"

Tüm bu geçmişin gölgesinde Erol Köse'nin vefat haberini alan Nez, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

"Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı bir Allah ve bir biz biliriz. Hakkımı helal etmiyorum"