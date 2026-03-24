  1. Anasayfa
  2. Magazin
Nez'den Erol Köse'nin arkasından rest: ''Hakkımı helal etmiyorum!''
Güncelleme:

Erol Köse'nin Maslak'taki 16. kattan şüpheli düşüşü magazin dünyasında taşları yerinden oynattı! Seda Sayan'ın "Çok beddua ettim" çıkışından sonra, bir dönemin yıldızı Nez'den de "hakkımı helal etmiyorum" açıklaması geldi.

İstanbul'da Maslak Ağaoğlu 1453'teki dairesinin 16. katından düşerek 61 yaşında hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse'nin vefatı, kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçti. Psikolojik sorunlar nedeniyle 3 aydır evinden çıkmadığı belirtilen Köse'nin ardından, müzik dünyasında bir döneme damga vuran şarkıcı Nez'den çarpıcı bir açıklama geldi.

"Hapse Mahkum Edildim" Demişti Kariyerinin en parlak döneminde Erol Köse ile imzaladığı ağır sözleşmeler nedeniyle büyük bir çıkmaza giren Nez, o yılları "hapse mahkum edilmek" olarak tanımlamıştı.

Başka hiçbir projede yer alamayan ve prodüksiyon şirketiyle mahkemelik olan Nez, bu süreçte yaşadığı maddi ve manevi kayıpların sorumlusu olarak Köse'yi işaret etmişti.

Gülşen İddiası Yeniden Gündemde

Erol Köse’nin o dönem şarkıcı Gülşen ile yaşadığı fırtınalı ilişkinin, Nez’in kariyerini bitirme noktasına getirdiği iddiaları da yeniden konuşulmaya başlandı. İddiaya göre; Gülşen’in isteği üzerine Nez, prodüksiyon şirketinden uzaklaştırılmış ve önü kesilmişti.

Nez: "Hakkımı Helal Etmiyorum!"

Tüm bu geçmişin gölgesinde Erol Köse'nin vefat haberini alan Nez, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

"Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı bir Allah ve bir biz biliriz. Hakkımı helal etmiyorum" 

Etiketler nez erol köse ölüm magazin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir genç kadın daha katledildi... Baldızını öldürüp, intihar etti! Bir genç kadın daha katledildi... Baldızını öldürüp, intihar etti! Zam'aydın Türkiyem! Akaryakıtta kara salı: Dev zam geldi; litresi 80 TL'yi aştı1 Zam'aydın Türkiyem! Akaryakıtta kara salı: Dev zam geldi; litresi 80 TL'yi aştı1 Seda Sayan'dan Erol Köse'nin ölümünün ardından ilk açıklama Seda Sayan'dan Erol Köse'nin ölümünün ardından ilk açıklama Nevruz'da PKK propagandasına 38 gözaltı! Nevruz'da PKK propagandasına 38 gözaltı! Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan tutuklandı Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan tutuklandı Atilla Taş'tan Erol Köse'nin ardından zehir zemberek sözler: ''Milyonlarımı çaldı, ateşi bol olsun'' Atilla Taş'tan Erol Köse'nin ardından zehir zemberek sözler: ''Milyonlarımı çaldı, ateşi bol olsun'' Ellerindeki bıçakla trafikte dehşet saçan baba-oğulun vandallığının bedeli ağır oldu Ellerindeki bıçakla trafikte dehşet saçan baba-oğulun vandallığının bedeli ağır oldu Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı! Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı! Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soyup öyle bir savunma yaptı ki... Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soyup öyle bir savunma yaptı ki... Altıeylül’de 228 can dost sıcak yuva bekliyor; satın almayın, sahiplenin Altıeylül’de 228 can dost sıcak yuva bekliyor; satın almayın, sahiplenin
Bir ülke şokta! 110'dan fazla askeri personeli taşıyan uçak düştü Bir ülke şokta! 110'dan fazla askeri personeli taşıyan uçak düştü Yangında hayatını kaybetti denmişti... Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Yangında hayatını kaybetti denmişti... Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! ABD'nin dev petrol rafinerisinde büyük patlama! Alevler göğe yükseldi! ABD'nin dev petrol rafinerisinde büyük patlama! Alevler göğe yükseldi! OnlyFans'in patronu, milyarder girişimci 43 yaşın yaşamını yitirdi! OnlyFans'in patronu, milyarder girişimci 43 yaşın yaşamını yitirdi!