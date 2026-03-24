Zam'aydın Türkiyem! Akaryakıtta kara salı: Dev zam geldi; litresi 80 TL'yi aştı1

Küresel enerji piyasalarında Hürmüz Boğazı düğümü çözülemezken, iç piyasada akaryakıt fiyatları rekor tazeledi. Petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, 24 Mart itibarıyla motorine tam 6,58 TL, benzine ise 92 kuruş zam geldi... Motorinin litre fiyatı 80 TL'yi de aştı...

Petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, 24 Mart itibarıyla pompaya dev bir zam olarak yansıdı.

Motorine ve benzine zam geldi

Gece yarısından itibaren geçerli olan yeni tarifeyle birlikte:

Motorin (Mazot): Litre fiyatına 6,58 TL artış yapıldı.

Benzin: Litre fiyatına 92 kuruş zam geldi.

Bu artışla birlikte İstanbul Avrupa yakasında motorin 77,65 TL’ye, benzin ise 62,99 TL’ye yükseldi. Ancak asıl şok sınır illerinde yaşandı. Van, Hakkâri ve Şırnak gibi illerde nakliye maliyetlerinin de etkisiyle motorinin litresi tarihte ilk kez 80 TL sınırını aştı.

ÖTV sıfırlandı, Eşel Mobil Sistem devre dışı kaldı

20 Mart Cuma günü gelen zamla birlikte motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için, söz konusu artışın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

Benzinde ise vergiden karşılanabilecek tutar 4,60 TL seviyesine gerilemiş oldu.

Trump’ın "İran" İddiası Yalanlandı, Petrol Fırladı

Dün ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile "yapıcı görüşmeler yapılıyor" diyerek saldırıları ertelediğini duyurmasıyla 100 dolara kadar gerileyen Brent petrol, İran’ın bu iddiaları yalanlamasıyla yeniden yönünü yukarı çevirdi. TSİ 07:00 itibarıyla 104 dolardan işlem gören petrol, küresel piyasalardaki "savaş primini" tazeledi.

Gözler Hürmüz Boğazı'nda: Nisan Ayı Kritik!

Dünya petrol ve doğalgaz trafiğinin beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, savaşın dördüncü haftasında da kapalı kalmaya devam ediyor. Analistler, nisan ayına sarkacak bir gerilimin enerji fiyatlarında yeni bir patlamaya yol açabileceği konusunda uyarıyor.

İşte 23 Mart Pazartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir