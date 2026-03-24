  3. Zam'aydın Türkiyem! Akaryakıtta kara salı: Dev zam geldi; litresi 80 TL'yi aştı1

Küresel enerji piyasalarında Hürmüz Boğazı düğümü çözülemezken, iç piyasada akaryakıt fiyatları rekor tazeledi. Petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, 24 Mart itibarıyla motorine tam 6,58 TL, benzine ise 92 kuruş zam geldi... Motorinin litre fiyatı 80 TL'yi de aştı...

Petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, 24 Mart itibarıyla pompaya dev bir zam olarak yansıdı.

Motorine ve benzine zam geldi

Gece yarısından itibaren geçerli olan yeni tarifeyle birlikte:

Motorin (Mazot): Litre fiyatına 6,58 TL artış yapıldı.
Benzin: Litre fiyatına 92 kuruş zam geldi.

Bu artışla birlikte İstanbul Avrupa yakasında motorin 77,65 TL’ye, benzin ise 62,99 TL’ye yükseldi. Ancak asıl şok sınır illerinde yaşandı. Van, Hakkâri ve Şırnak gibi illerde nakliye maliyetlerinin de etkisiyle motorinin litresi tarihte ilk kez 80 TL sınırını aştı.

ÖTV sıfırlandı, Eşel Mobil Sistem devre dışı kaldı

20 Mart Cuma günü gelen zamla birlikte motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için, söz konusu artışın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

Benzinde ise vergiden karşılanabilecek tutar 4,60 TL seviyesine gerilemiş oldu.

Trump’ın "İran" İddiası Yalanlandı, Petrol Fırladı

Dün ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile "yapıcı görüşmeler yapılıyor" diyerek saldırıları ertelediğini duyurmasıyla 100 dolara kadar gerileyen Brent petrol, İran’ın bu iddiaları yalanlamasıyla yeniden yönünü yukarı çevirdi. TSİ 07:00 itibarıyla 104 dolardan işlem gören petrol, küresel piyasalardaki "savaş primini" tazeledi.

Gözler Hürmüz Boğazı'nda: Nisan Ayı Kritik!

Dünya petrol ve doğalgaz trafiğinin beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, savaşın dördüncü haftasında da kapalı kalmaya devam ediyor. Analistler, nisan ayına sarkacak bir gerilimin enerji fiyatlarında yeni bir patlamaya yol açabileceği konusunda uyarıyor.

İşte 23 Mart Pazartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 63.01 TL 77.68 TL 30.49 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 62.87 TL 77.54 TL 29.89 TL
ANKARA 63.99 TL 78.82 TL 30.37 TL
IZMIR 64.26 TL 79.09 TL 30.29 TL
ADANA 64.82 TL 79.65 TL 30.81 TL
ADIYAMAN 65.18 TL 80.02 TL 30.94 TL
AFYON 65.09 TL 80.02 TL 30.34 TL
AGRI 65.54 TL 80.36 TL 31.59 TL
AKSARAY 64.91 TL 79.74 TL 30.21 TL
AMASYA 64.59 TL 79.40 TL 30.99 TL
ANTALYA 65.22 TL 80.15 TL 30.54 TL
ARDAHAN 65.06 TL 79.88 TL 31.29 TL
ARTVIN 64.87 TL 79.69 TL 31.84 TL
AYDIN 64.49 TL 79.32 TL 30.44 TL
BALIKESIR 64.58 TL 79.41 TL 29.99 TL
BARTIN 64.29 TL 78.92 TL 30.05 TL
BATMAN 65.46 TL 80.39 TL 30.94 TL
BAYBURT 64.77 TL 79.59 TL 31.19 TL
BILECIK 63.94 TL 78.57 TL 29.89 TL
BINGOL 65.57 TL 80.50 TL 31.19 TL
BITLIS 65.57 TL 80.50 TL 31.01 TL
BOLU 64.05 TL 78.67 TL 30.20 TL
BURDUR 65.04 TL 79.97 TL 30.49 TL
BURSA 64.06 TL 78.69 TL 29.89 TL
CANAKKALE 64.62 TL 79.45 TL 30.09 TL
CANKIRI 64.39 TL 79.21 TL 30.60 TL
CORUM 64.57 TL 79.39 TL 30.54 TL
DENIZLI 64.75 TL 79.58 TL 30.19 TL
DIYARBAKIR 65.47 TL 80.40 TL 31.06 TL
DUZCE 63.89 TL 78.52 TL 30.05 TL
EDIRNE 64.11 TL 78.95 TL 30.59 TL
ELAZIG 65.57 TL 80.50 TL 30.81 TL
ERZINCAN 65.01 TL 79.83 TL 31.19 TL
ERZURUM 65.06 TL 79.88 TL 30.99 TL
ESKISEHIR 64.26 TL 78.89 TL 29.99 TL
GAZIANTEP 64.97 TL 79.81 TL 30.51 TL
GIRESUN 64.81 TL 79.63 TL 30.99 TL
GUMUSHANE 64.77 TL 79.59 TL 31.09 TL
HAKKARI 65.61 TL 80.54 TL 31.67 TL
HATAY 64.70 TL 79.54 TL 30.61 TL
IGDIR 65.55 TL 80.37 TL 31.59 TL
ISPARTA 65.08 TL 80.01 TL 30.44 TL
KAHRAMANMARAS 64.98 TL 79.82 TL 30.64 TL
KARABUK 64.31 TL 78.94 TL 30.05 TL
KARAMAN 64.87 TL 79.70 TL 30.91 TL
KARS 65.07 TL 79.89 TL 31.39 TL
KASTAMONU 64.67 TL 79.49 TL 31.05 TL
KAYSERI 64.98 TL 79.81 TL 30.31 TL
KILIS 64.72 TL 79.56 TL 30.81 TL
KIRIKKALE 64.28 TL 79.10 TL 30.22 TL
KIRKLARELI 64.10 TL 78.94 TL 30.49 TL
KIRSEHIR 64.33 TL 79.15 TL 30.32 TL
KOCAELI 63.43 TL 78.06 TL 29.69 TL
KONYA 65.01 TL 79.98 TL 30.41 TL
KUTAHYA 64.95 TL 79.61 TL 30.44 TL
MALATYA 65.19 TL 80.03 TL 30.97 TL
MANISA 64.34 TL 79.17 TL 30.34 TL
MARDIN 65.50 TL 80.43 TL 30.94 TL
MERSIN 64.81 TL 79.64 TL 31.11 TL
MUGLA 64.76 TL 79.59 TL 30.34 TL
MUS 65.57 TL 80.50 TL 31.28 TL
NEVSEHIR 64.90 TL 79.73 TL 30.41 TL
NIGDE 64.82 TL 79.65 TL 30.21 TL
ORDU 64.60 TL 79.41 TL 30.59 TL
OSMANIYE 64.71 TL 79.55 TL 30.94 TL
RIZE 64.75 TL 79.57 TL 31.09 TL
SAKARYA 63.73 TL 78.36 TL 29.79 TL
SAMSUN 64.58 TL 79.39 TL 30.59 TL
SANLIURFA 65.17 TL 80.01 TL 30.96 TL
SIIRT 65.49 TL 80.42 TL 31.14 TL
SINOP 64.64 TL 79.45 TL 31.09 TL
SIRNAK 65.57 TL 80.50 TL 31.25 TL
SIVAS 64.98 TL 79.80 TL 30.89 TL
TEKIRDAG 63.70 TL 78.54 TL 30.29 TL
TOKAT 64.65 TL 79.46 TL 31.09 TL
TRABZON 64.74 TL 79.56 TL 30.69 TL
TUNCELI 65.57 TL 80.50 TL 31.51 TL
USAK 64.76 TL 79.59 TL 30.45 TL
VAN 65.58 TL 80.43 TL 30.91 TL
YALOVA 63.74 TL 78.37 TL 29.79 TL
YOZGAT 64.66 TL 79.48 TL 30.52 TL
ZONGULDAK 64.25 TL 78.88 TL 30.45 TL

