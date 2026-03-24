Nevruz'da PKK propagandasına 38 gözaltı!

İstanbul'da düzenlenen Nevruz kutlamalarını eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG lehine propagandaya dönüştüren şüphelilere yönelik İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonlarında, 38 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen Nevruz etkinliklerinde, bayram sevincini gölgeleyerek bölücü terör örgütü propagandası yapan şahıslar adaletten kaçamadı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevruz kutlamaları sırasında PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün simgelerini taşıyan, örgüt lehine slogan atan ve provokasyon yapan şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan kimlik tespitlerinin ardından İstanbul merkezli ve Kocaeli'yi de kapsayan çok sayıda adrese şafak baskını düzenlendi.

38 Şüpheli Kıskıvrak Yakalandı

Operasyon kapsamında belirlenen adreslere giren özel harekat ve terörle mücadele polisleri, hakkında yakalama kararı bulunan 38 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğu öğrenildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, yakalanan şahısların etkinlik alanında toplumsal huzuru bozmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları ve örgütün kırsal yapılanmasıyla irtibatlı oldukları değerlendiriliyor. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürüldü.

İHA