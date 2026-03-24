Seda Sayan'dan Erol Köse'nin ölümünün ardından ilk açıklama

İstanbul'da yaşadığı rezidansın 16. katından düşerek yaşamını yitiren Erol Köse’nin ölümünün ardından, yıllar önce Erol Köse'ye ateş püskürdüğü açıklamaları gündem olan Seda Sayan’dan yeni bir açıklama daha geldi.

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan yapımcı Erol Köse (61), dün saat 15.00 sıralarında Maslak’ta bulunan bir sitenin 16. katından düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin Köse olduğunu ve olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir ciddi sağlık sorunları ve maddi problemlerle boğuştuğu öğrenilen Erol Köse'nin, son günlerde evinden dışarı çıkmadığı iddia edildi.

40 katlı binanın önünde cansız bedeni bulunan ünlü yapımcının cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Seda Sayan: "Çok Beddua Ettim"

Erol Köse’nin vefat haberinin ardından gözler, yıllar önce büyük polemikler yaşadığı Seda Sayan’a çevrildi.

2. Sayfa programına açıklama yapan Sayan, duygularını saklamadı:

"Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Ne diyeyim…"

Sayan, yıllar önce sunduğu programda Köse’nin oğlu hakkında yaptığı yorumlara sert tepki göstermiş ve "Ben evladımın tırnağına taş değdirir miyim?" diyerek Köse ile olan tüm bağlarını koparmıştı. Ünlü şarkıcının bu açıklaması, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.