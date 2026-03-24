Yangında hayatını kaybetti denmişti... Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden bir kişinin ölümü, ilk bakışta "kaza" sanıldı. Ancak asayiş ekiplerinin dikkati, yangın öncesi elinde kartonlarla dolaşan bir kadını saptayınca dehşetin perdesi aralandı. Husumetli olduğu şahsın evini ayçiçek yağıyla tutuşturduğunu itiraf eden katil zanlısı cinayeti nasıl planladığını tek tek anlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, 8 Mart tarihinde Kırklareli il merkezinde meydana geldi. Bir ikamette çıkan yangında M.E. isimli erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, olay ilk etapta yangın kaynaklı ölüm olarak değerlendirildi. Ancak Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu olayın perde arkası aydınlatıldı. Yapılan araştırmalarda, yangından kısa süre önce çevrede bir kadının elinde kağıt ve karton parçalarıyla dolaştığı tespit edildi. Bunun üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, şüpheli G.Ö. teknik ve fiziki takibe alındı. Telefon incelemeleri ve deliller doğrultusunda 21 Mart'ta gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılık ve avukat huzurunda yapılan yer gösterme işlemlerinde maktulle daha önceden husumeti bulunduğunu, eylemi planladığını ve evin çatısından bahçeye yönelerek kağıt ve tahta parçalarını ayçiçeği yağı ile tutuşturup yangın çıkardığını itiraf etti. Şüpheli G.Ö., "tasarlayarak ve yangınla kasten öldürme" suçundan sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA