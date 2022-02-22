Pencerede öpüşen lezbiyen çifti gören komşuları çileden çıktı

İngiltere’nin Stockport şehrinde yaşayan Faye Mallon ve Lydia Henshall çifti, evlerinde öpüştükleri sırada komşuları tarafından görülünce olanlar oldu.

İngiltere’de yaşayan Faye Mallon ve Lydia Henshall isimli kadınlar evlerinde oturdukları sırada birbirlerine yakınlaşarak öpüşmeye başladı. Çiftin bu özel anları çevredeki bir komşu tarafından görüldü. Şahit olduğu manzara karşısında sinirlenen 63 yaşındaki Kim Armstrong isimli komşu, 26 yaşındaki hemşire Faye Mallon'u ve 27 yaşındaki danışman kız arkadaşı Lydia Henshall'ı evlerinden ayrılmaları yönünde taciz etmeye başladı. İkilinin davranışlarını ahlaksız bulan ve çevresinde bu kişilerin olmasının uğursuzluk getirdiğini dile getiren Armstrong, kadınları evlerinden göndermek için her yolu denedi.





ARABALARINA ÇARPIP KÜFÜRLER SAVURDU

İddialara göre çifti mahalleden göndermek isteyen Kim Armstrong önce bilerek arabalarına çarptı. Ardından ise kadınlara küfürler savurarak evlerini terk etmelerini istedi. Evleri için büyük bir masraf yaptıklarını ifade eden genç kadınlar, başlarına gelen durumu mahkemeye bildirdi. Kadınlar, ruh sağlıklarının bozulduğunu belirterek adamdan şikayetçi olurken, adam da "huzurumuzu bozuyorlar" diyerek kendini savundu. Dava önümüzdeki günlerde sonuçlanacak.