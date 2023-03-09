  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Pisa kulesi büyüklüğündeki asteroid Dünya'ya doğru geliyor

Pisa kulesi büyüklüğündeki asteroid Dünya'ya doğru geliyor

Pisa kulesi büyüklüğündeki asteroid Dünya'ya doğru geliyor
Güncelleme:

ABD uzay programı NASA, İtalya'nın Pisa kenti ile aynı isme sahip Pisa kulesi büyüklüğünde bir asteroidin dünyaya çarpabileceği konusunda uyardı.

DailyMail'in haberine göre, NASA, 2023 ismini verdiği asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimalinin 560'ta bir olduğunu açıkladı. NASA daha önce, 12 binde bir olduğunu söylediği çarpma ihtimalini, daha sonra 710'da bire yükselmişti. 

NASA'nın tarafından yapılan açıklamada, "Yörünge analistleri asteroid 2023 DW'yi izlemeye devam edecek ve daha fazla veri geldikçe tahminleri güncelleyecektir" denildi.

NASA, asteroidin Dünya üzerinde nereye düşeceğine ilişkin, Hint-Pasifik Okyanusu ile ABD'nin batı kıyısı arasında bir bölgeyi tahmin ettiklerini belirtti.

NASA ayrıca, 2046 yılında çarpma ihtimali olan asteroid için "Dünya'yı etkileme olasılığı düşük" ifadesini açıklamasına ekledi.

Etiketler asteroid dünya uzay nasa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Seda Sayan bacaklarına estetik yaptırdı
Memleket Partisi'nden Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Acun Ilıcalı açıkladı
İstanbul'da korkutan manzara! Duvardan çıkanlara inanamayacaksınız
Togg'dan ön sipariş açıklaması: Yakın bir tarihte...
Diyanet hac kura sonuçlarını açıkladı
Bakan Kurum İstanbul için kentsel dönüşüm planını açıkladı
Süper Lig'in en pahalı ilk 11'i belli oldu
CHP'den Demirtaş'ın Akşener'e yazdığı açık mektuba ilk yorum!