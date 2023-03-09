Pisa kulesi büyüklüğündeki asteroid Dünya'ya doğru geliyor

ABD uzay programı NASA, İtalya'nın Pisa kenti ile aynı isme sahip Pisa kulesi büyüklüğünde bir asteroidin dünyaya çarpabileceği konusunda uyardı.

DailyMail'in haberine göre, NASA, 2023 ismini verdiği asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimalinin 560'ta bir olduğunu açıkladı. NASA daha önce, 12 binde bir olduğunu söylediği çarpma ihtimalini, daha sonra 710'da bire yükselmişti.

NASA'nın tarafından yapılan açıklamada, "Yörünge analistleri asteroid 2023 DW'yi izlemeye devam edecek ve daha fazla veri geldikçe tahminleri güncelleyecektir" denildi.

NASA, asteroidin Dünya üzerinde nereye düşeceğine ilişkin, Hint-Pasifik Okyanusu ile ABD'nin batı kıyısı arasında bir bölgeyi tahmin ettiklerini belirtti.

NASA ayrıca, 2046 yılında çarpma ihtimali olan asteroid için "Dünya'yı etkileme olasılığı düşük" ifadesini açıklamasına ekledi.